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وصل إلى البلاد مساء امس نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قادما من مسقط، في زيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية ويناقش أهم القضايا الإقليمية مع المسؤولين في الكويت، حيث يلتقي صباح اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ثم يغادر متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لاجراء مباحثات هناك.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع زيارات عديدة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفي ظل ما تشهده المنطقة من توتر وتهديدات بشن حرب بالمنطقة، اثر اتهامات توجهها واشنطن إلى طهران، وفي اعقاب العقوبات الجديدة المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن بلاده وبالتنسيق مع أطراف أخرى تهدف إلى الوساطة، لتجنيب المنطقة حربا جديدة، كما رحب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله بتلك التحركات التي تأتي لتهدئة الاوضاع، معلنا استعداد ومساندة الكويت لأي جهود في هذا الإطار.