الأولى

أكدت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري ان اجمالي الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق التفتيش الميداني الى اماكن جمع التبرعات بلغت 970 زيارة منذ اول أيام رمضان وحتى الثامن عشر منه. واوضحت في تصريح صحافي ان اجمالي المخالفات المرصودة بلغ 80 مخالفة بينها 65 تتعلق بالأكشاك التي تمت ازالتها، اضافة الى 9 مخالفات عدم التزام بجداول وزارة الأوقاف، و5 تتعلق بصناديق التبرعات النقدية الممنوعة داخل المساجد، ومخالفة واحدة لجمع دية، مشيرة الى انه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

واكدت الهاجري ان فرق التفتيش ستواصل زياراتها الميدانية لمراقبة جمع التبرعات خلال ما تبقى من رمضان لرصد اي مخالفات وتسجيلها تمهيدا لتطبيق القانون على الجميع، مناشدة المتبرعين من المواطنين والمقيمين التأكد من اتباع الطرق الصحيحة عند التبرع لضمان وصول التبرعات للمستحقين.

