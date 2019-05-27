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أثينا- أ. ف. ب: أدلى الناخبون في 21 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي حيث يتوقع ان تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا، حسب استطلاعات الرأي. وكانت اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص الدول الست الأولى التي فتحت مراكز الاقتراع ابوابها فيها، تلتها فرنسا وألمانيا. وجرى الاقتراع بدءا من 23 مايو في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا التي نظمت الانتخابات بسرعة بعد ارجاء بريكست الى 31 اكتوبر. ودعي 427 مليون ناخب اوروبي الى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية. وتشهد انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها مشاركة ضعيفة عادة بلغت 42,6% في 2014. ومن النتائج التي سيتم رصدها بدقة النتائج التي سيحققها التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن في فرنسا وحزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني في ايطاليا، العدوان اللدودان للمشاريع الأوروبية التي يطرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويفترض ان يكون حزب الرابطة الايطالي احد اكبر الفائزين في عدد المقاعد في هذه الانتخابات. وكتب زعيمه ماتيو سالفيني الذي يعتمد على خطاب معاد للهجرة، تغريدة ارفقها بتسجيل فيديو مع رسالة تقول لا لآورابيا (اوروبا العربية).

وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم الحزبين اليمينيين القوميين المتحالفين اللذين يأملان في تشكيل تحالف واسع للأحزاب القومية والمشككة في جدوى الوحدة الأوروبية والشعوبية. وهذه القوى حققت تقدما في 2014 لكنها بقيت مشرذمة في مجموعات داخل البرلمان الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم هذه الأحزاب لكن هذا المزيج غير المتجانس ليس قادرا على تحقيق اغلبية في البرلمان حيث يتوقع المحللون ان يحصل على اقل بقليل من ثلث الأصوات.

يتوقع ان يأتي حزب بريكست الذي اسسه نايجل فاراج المناهض لأوروبا، في بريطانيا حيث افتتحت الانتخابات، في الطليعة مستفيدا من عجز رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن تنفيذ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.