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وقعت وزارة التجارة وهيئة المعلومات المدنية مذكرة تفاهم لنقل وتبادل البيانات الخاصة بالأرقام المدنية بصورة لحظية عبر الربط الإلكتروني بين الجانبين.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي إنه بموجب هذه المذكرة سيتم إصدار الرقم المدني للتراخيص لحظيا من خلال الربط الإلكتروني، ومن دون الحاجة لزيارة ميدانية «اذ سوف يكتفى بعملية الرقابة اللاحقة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الترخيص».

وأوضحت أنه في حال وجود أكثر من شاغل للموقع بتراخيص متعددة في مدة لا تقل عن شهر سيوقف العمل بتلك التراخيص، وسيتعرض اصحابها للمساءلة القانونية التي تتدرج من فرض عقوبات مالية،إلى سحب الترخيص، وصولا إلى الحرمان من إصدار تراخيص جديدة.

واوضحت أن المذكرة تهدف للمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الخدمات الحكومية باستخدام الأنظمة الإلكترونية،ما سيسهم في تحسن ترتيب البلاد على مؤشر التنافسية العالمي لناحية بدء الأعمال التجارية.