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أعلنت مدير عام هيئة شؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي ان الهيئة أرسلت كشوفات مستحقات ذوي الإعاقة الى البنوك الخميس الماضي تمهيدا لصرفها خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكدت في تصريح صحافي امس حرص الهيئة على ارسال المستحقات قبل 25 من كل شهر، مبينة ان التأخير الذي حدث هذا الشهر كان نتيجة خلل في نظام (الاوراكل).

واوضحت ان وزارة المالية عالجت الخلل، وتم ارسال الكشوفات الى البنوك، نافية ان يكون هناك اهمال او تقصير من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وأشارت الى ان جميع مستحقات ذوي الإعاقة ومن يرعاهم وبدل الخادم وغيرها تم تحويلها الى البنوك،وسيتم صرفها خلال أيام قليلة، مشددة على ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة لضمان وصول المستحقات لذوي الإعاقة ومن يرعاهم في وقتها المحدد ومن دون ادنى تأخير.