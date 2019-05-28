مال وأعمال

فيينا- «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ان سعر سلة خاماتها تراجع الجمعة الماضية بواقع دولار و16 سنتا ليستقر عند 67?40 دولاراً للبرميل بعد ان كان 68?56 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي. وجاء في نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر ابريل الماضي بلغ 70?78 دولاراً للبرميل اما شهر مارس الماضي فبلغ 66?37 الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 70?78 دولاراً للبرميل، وذكرت الوكالة على نشرتها ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.

