loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سلة «أوبك» تراجعت إلى 67.40 دولاراً


فيينا- «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ان سعر سلة خاماتها تراجع الجمعة الماضية بواقع دولار و16 سنتا ليستقر عند 67?40 دولاراً للبرميل بعد ان كان 68?56 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي. وجاء في نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر ابريل الماضي بلغ 70?78 دولاراً للبرميل اما شهر مارس الماضي فبلغ 66?37 الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 70?78 دولاراً للبرميل، وذكرت الوكالة على نشرتها ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة