مال وأعمال

احتفلت طيران الجزيرة، بمرور عام على تشغيل مبنى ركابها الخاص T5 في مطار الكويت الدولي، والذي يعد من بين عدد قليل من مباني الركاب التي تملكها وتشغلها شركة طيران خاصة على مستوى العالم. وأقامت الشركة بهذه المناسبة حفلاً حضره مسؤولون من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، وشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، والخطوط الجوية الكويتية، وغيرها من الشركاء ومزودي الخدمات المحليين.

و قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «كان افتتاح مبنى ركاب الجزيرة T5 تتويجاً للجهود التي بذلتها طيران الجزيرة منذ وقت طويل، بحيث استطاعت الشركة بفضله تعزيز تجربة السفر التي تقدمها لعملائها وخدمة عدد أكبر من العملاء الذي شهد نمواً بنسبة 46.4% في عام 2018 وحده وذلك مع استمرار خطة توسع نطاق عملياتنا في الشرق الأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية».

وأضاف بودي: «أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية على دعمهما القيّم في تحويل مبنى ركاب T5 إلى حقيقة ومساهمتهما المثمرة في تقدّم صناعة الطيران في الكويت نحو خدمة المسافرين بشكل أفضل. كما أُثَمنِّ الشراكة القوية التي بنيناها مع كل من شركائنا والإدارة العامة للجمارك وكافكو وناس والخطوط الجوية الكويتية على مدار الـ14 سنة الماضية».

وتم تصميم مبنى ركاب الجزيرة T5 لتسهيل إجراءات السفر وتوفير المسافرين بتجربة سريعة وسلسة بفضل أحدث التسهيلات التي تشمل أجهزة التسجيل الذاتية، والتصميم العصري الذي يهدف إلى تخفيف تزاحم الركاب، وسوقا حرة ومحلات ومطاعم متنوعة، ومساحات وفيرة لمواقف السيارات، والأهم من ذلك كله، مسافة قصيرة من نقطة مواقف السيارات إلى نقطة الصعود إلى الطائرة.

واليوم، يتمتع مبنى ركاب الجزيرة T5 بـ11 كاونتر لتسجيل الأمتعة وستة أجهزة للتسجيل الذاتي وإجراءات مخصصة للجوازات والكشف الأمني، بالإضافة إلى السوق الحرة والمطاعم وقاعة اللؤلؤة، فضلاً عن خدمة الإنترنت المتاحة مجاناً للركاب عند بوابات صعود الطائرة. كما يوفر مبنى ركاب T5 خدمة هاتفية عبر الرقم 176 وفريقاً لتوجيه الركاب في المبنى والرد على استفساراتهم.

عن مبنى ركاب T5: - حوالي مليوني (2) مسافر عبر المبنى منذ افتتاحه في مايو 2018 إلى اليوم.

11 - كاونتر لتسجيل الأمتعة.

6 - أجهزة للتسجيل الذاتي.

- أكثر من 350 موقفاً للسيارات.

- 4750 متراً مربعاً مساحة المبنى.

- الطاقة الاستيعابية للمبنى: أكثر من 3.5 ملايين مسافر سنوياً.

- ثلاث بوابات لصعود الطائرة، اثنتان مجهزتان بجسر لصعود الطائرة.

- قاعة اللؤلؤة للمسافرين على درجة الأعمال.

- سوق حرة ومحلات ومطاعم ومكاتب للخدمات.

- متوافق مع معايير الأياتا (IATA) بمستوى الخدمة C.

معايير الأمن والسلامة

تقوم وزارة الداخلية بالإدارة والإشراف على توفير جميع الاحتياجات للإجراءات الأمنية والجوازات ومراقبة الحدود والأمن والشرطة، في حين يقوم مطار الكويت الدولي بإدارة إجراءات الجمارك، ويشرف على المبنى الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وأضاف بودي: «تواصل طيران الجزيرة توسيع شبكتها واستقطاب شرائح جديدة من العملاء عبر إطلاق رحلات إلى وجهات جديدة في مثل مطار لندن جاتويك، وأيضاً إلى الهند وباكستان وبنغلاديش والخليج. وهذا التوسع سيكون مدعوماً باستلام ثلاث طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo».

