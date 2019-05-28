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احتفل البنك الأهلي الكويتي بختام رعايته للمهرجان الرمضاني الرياضي الذي نظمته جمعية المكفوفين الكويتية والذي احتوى على فعاليات وأنشطة رياضية للمكفوفين خلال شهر رمضان المبارك. وأقيم الحفل الختامي في مبنى جمعية المكفوفين يوم الخميس الماضي، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقات الرياضية تشجيعا لما حققوه من انجازات طيبة.

وقد تضمن المهرجان العديد من المسابقات الرياضية مثل السباحة للرجال والنساء، وكرة الهدف للرجال ومباراة تنس الطاولة للرجال والنساء. حيث مارس المشاركون مواهبهم الرياضية بأجواء تنافسية مرحة وممتعة.

وقد حضر الحفل الختامي سحر الذربان مدير أول الاتصالات و العلاقات الخارجية بالبنك الأهلي الكويتي، وشاركت إلى جانب رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية، فايز العازمي، بتوزيع الجوائز النقدية والميداليات والكؤوس على الفائزين عن كل فئة، وقد قامت جمعية المكفوفين بتكريم البنك الاهلي لرعايته المهرجان الرمضاني الرياضي.

ويسعى البنك الأهلي الكويتي دائماً إلى تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم و مساعده أنشطة مثل هذه المنظمات التي تعمل في خدمة المجتمع الكويتي.

