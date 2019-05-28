مال وأعمال

قام وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة للخدمات، خالد ناصر الروضان، بجولة في ميناء الشعيبة ناقش خلالها مع المسؤولين مجريات العمل بالميناء في ضوء جولاته الرامية لتعزيز بيئة الاعمال خلال شهر رمضان.

والتقى الروضان خلال الجولة بالعاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية القائمين على ميناء الشعيبة وحثهم على بذل الجهود لتطوير الاداء وتقديم افضل الخدمات لرفع معدلات جودة الخدمة.

بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ، عيد راعي الفحماء، ان زيارة الروضان تمثل نهجا يحتذى به في كل المرافق الحكومية، اذ شملت جولته جميع القطاعات والادارات المختلفة في الميناء، والاطلاع على مجريات الأمور بها.

ولفت الى أن الروضان استمع الى وجهات نظر العاملين، وشدد عليهم بضرورة بذل كل الجهد في العمل نظرا لما يمثله قطاع الموانئ من ركيزة مهمة في خطة التنمية بالكويت.

