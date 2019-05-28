مال وأعمال

نفى بنك الكويت المركزي ما جرى تداوله مؤخراً حول قيامه باخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن تحويلات مالية ضخمة يقوم بها عميل أحد البنوك الكويتية، وذلك للاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسيل أموال، مؤكداً أنه وفقاً لأحكام القانون (106) لسنة 2013 بشأن غسيل الأموال وتمويل الارهاب، فان الاخطار عن مثل تلك المعاملات المالية المشتبه فيها - ان وجدت - هو مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية، حيث تقوم بالاخطار مباشرة الى وحدة التحريات المالية الكويتية دون تدخل من بنك الكويت المركزي. هذا ويتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه. وأشار بنك الكويت المركزي في هذا السياق الى أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي جهة مستقلة عن بنك الكويت المركزي، وعليها تقع مهام تلقي الاخطارات مباشرة من المؤسسات المصرفية والمالية وجمع البيانات واجراء التحقيقات حول الاخطارات المقدمة

من تلك المؤسسات، فيما يتولى بنك الكويت المركزي التحقق من التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن الى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من خلال الاشراف الميداني والمكتبي.

