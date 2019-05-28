مال وأعمال

بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال طلبات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2019 والمخصص لطلبة المدارس والجامعات من خلال الموقع الالكتروني للبنك وذلك لغاية 3 يونيو على الموقع الالكتروني للبنك.

وسينطلق البرنامج في 16 يونيو وينقسم الى أربع دورات تدريبية مدة كل واحدة منها اسبوعين وتشتمل على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يومياً. وتبدأ الدورة الأولى في 16 يونيو، ويليها الدورة الثانية في 14 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 28 يوليو والدورة الأخيرة في 25 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر ان تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، ويضاف الى مبادراته السنوية الهادفة الى توفير كل أشكال الدعم للشباب ولا سيّما الطلبة.

وأضاف الباقر أن بنك الكويت الوطني ينظم هذا البرنامج للعام الثامن عشر على التوالي، وهو يشهد اقبالاً متزايداً في كل عام. ويهدف هذا البرنامج الى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة اجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في اطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.

وبامكان الراغبين بالتسجيل من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً زيارة الموقع الالكتروني لبنك الكويت الوطني لتعبئة نموذج التسجيل، حيث سيتم تقسيمهم الى مجموعتين المجموعة الأولى للطلبة من 14 إلى 17 عاماً والمجموعة الثانية للطلبة ما بين 18 و21 عاماً.

ويتضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الابداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء اضافة الى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة واتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والاكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج. ويتخلل هذه الدورات جولات ميدانية للمشاركين لاتاحة المجال امامهم للاطلاع عن كثب على عمل ادارات وفروع البنك.

