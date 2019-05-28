مال وأعمال

أعلنت ادارة الأ?نيوز عن توفيرها أجهزة للسحب الآلي لصرف «العيادي» من أوراق النقد الجديدة، وذلك في منطقة سكند أ?نيو ومنطقة غراند بلازا، حيث تصرف أجهزة السحب الآلي أوراقا نقدية من فئة الدينار وخمسة دنانير وعشرة دنانير وعشرون ديناراً، علما بأن الأجهزة ستكون متوفرة لزوار الأ?نيوز لغاية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019.

وقد أوضحت ادارة الأ?نيوز أن هذه الخدمة التي تقدم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي قد لاقت ترحيبا واقبالا من الجمهور خلال الأعوام الماضية، حيث تحرص ادارة الأ?نيوز دائما على توفر هذه الخدمة للزوار مباشرة بهدف تسهيل وسرعة الحصول على «العيادي»، كما تساعد على الاستجابة لزيادة الطلب المتوقع على أوراق النقد الجديدة لتوزيعها بمناسبة عيد الفطر السعيد.

