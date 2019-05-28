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اوضحت الخطوط الجوية الكويتية أنها ودعت طائرة (الجابرية) من طراز بوينغ B747-400 يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019 حيث غادرت من مطار الكويت الدولي متجهة الى مطار Enschede (ENS) في هولندا، حيث استلمتها الشركة المشترية (AELS) وذلك بعد خروجها من الخدمة ضمن أسطول الخطوط الجوية الكويتية.

والجدير بالذكر أن طائرة (الجابرية) B747-400 قد استلمتها الخطوط الجوية الكويتية في عام 1994، وكانت تستخدم من قبل الحكومة الكويتية، وتشرفت بأن تنقل على متنها أصحاب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، وأمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما حققت طائرة (الجابرية) B747-400 رقماً قياسياً كأطول رحلة استغرقت 17 ساعة و15 دقيقة من الكويت الى هيوستن.

والجدير بالذكر أيضاً أن طائرة (الجابرية) B747-400 ليست الطائرة التاريخية ( الجابرية ) التي تم اختطافها عام 1988 كما تناولته بعض الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، ومازالت الكويتية محافظة على هذا الاسم باطلاقه على احدى طائراتها من طراز البوينغ B777-300ER. وسيبقى ذلك الاسم بدلالاته التاريخية والوطنية خالداً ولن يغيب باذن الله.

