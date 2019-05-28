مصابيح

عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس الادارة في الشركة التجارية العقارية يرى ان الحياة مدرسة لا تبخل على البشر بالدروس في شتى الجوانب الشخصية والاجتماعية والعملية والدينية والسياسية وغيرها، وكل يوم يعيشه الانسان فيه تجربة جديدة ودرس جديد، لكن اكتساب الخبرة والمهارة يعتمد على ايجابية المتعلم ومدى استيعابه للدرس وقدرته على قلب الخسارة الى ربح وتحويل الكبوة الى نجاح، والمثابرة والاستمرارية لمتابعة مسيرة حياته متعلماً من تجاربه وتجارب من حوله.

يؤمن عبدالفتاح معرفي ان العمل الخيري نهر عطاء لا يتوقف ولم يغفل رغم انشغاله بدوامه العمل اليومي ومسؤولياته الانسانية فهو نائب رئيس مبرة معرفي الخيرية والتي نفذت العديد من المشاريع الخيرية المهمة في المغرب وايران وسورية والصين والعراق وأفغانستان وباكستان ودول اخرى في اسيا وأفريقيا ويتطلع للتفرغ للعمل الخيري، حيث ارى ان العمل الخيري يمثل نهر العطاء الذي لا يتوقف، مؤكدا حرصه الدائم على مساعدة اي انسان بغض النظر عن لونه او دينه او عرقه او جنسيته.

يؤمن معرفي بان السعادة هي مفهوم يعتمد بشكل اساس على ثلاث ركائز اهمها: الرضا، ويليها السعي والاجتهاد، ومنتهاها تحقيق الأهداف، وهي دورة حياة متجددة لا تتوقف ولا تنتهي ابداً، لأنها تجمع بين خير الدنيا والآخرة من خلال الفلاح في العمل.

و قاد معرفي التجارية العقارية الى آفاق غير مسبوقة وربط اسم التجارية بالتميز والتفوق فهو يؤمن بالتجديد والتطوير وأن البقاء للأصلح والأقوى والأفضل، ومن هنا نطلق للابداع والابتكار والنجاح وفق اجندة متميزة مليئة بالعمل والانجاز.

والنجاح الذي حققته التجارية العقارية في عهد عبدالفتاح معرفي لم يأت بالحظ او بالصدفة بل جاء من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق برؤية مستقبلية لأنه دائماً يبحث عن مصلحة الشركة والمساهمين من خلال نظرة بعيدة الأمد ومن خلال الاعتماد على مقومات السوق واستغلال الطاقات لفكرية والبشرية والبحث عن الفرص غير التقليدية.

المغامرة لدى معرفي المحسوبة والمدروسة افضل من البحث عن الفرص التقليدية وهو ما جعله يرفض الدخول في اي شراكة او استثمار مع الدولة معتبرها جريمة في حق القطاع الخاص وذلك في ظل العراقيل والعقبات التي باتت تعترض اي موجة تطويرية واستثمارية تنعكس على السوق المحلي مؤكدا انها مليئة بالتحديات والعقبات.

تبنى عبدالفتاح معرفي استراتيجية شاملة متكاملة تعتمد على التوسع الجغرافي لتوزيع المخاطر، مما مكنها خلال فترة وجيزة من التواجد بشكل قوي في هذه الدول، وذلك بفضل مجلس ادارة ذي تطلعات طموحة، وادارة واعية ذات اداء متناسب، وفريق عمل محترف، ايماناً منه ان العمل الجماعي هو الخطوة الأولى لتحقيق النجاح والأرباح

قاد معرفي التجارية العقارية للريادة في التطوير العقاري في الخليج واقليمياً وفي اوروبا وأمريكا من خلال التميز والريادة لتشييد منتجات عقارية متنوعة من خلال مشاريع بعضها عقارية يدر عوائد شهرية مباشرة، وبعضها مشاريع تطوير تدر عائداً عند التخارج منها وتطبيقاً لاستراتيجية الشركة الخاصة باعادة توزيع الأصول تم الدخول في استثمارات جديدة جغرافياً مركزا علي الارتقاء بأداء التجارية العقارية من خلال مجموعة من المحفزات والامكانات في مقدمتها الملاءة المالية الممتازة، مروراً بالمبادرات المدروسة من مجلس الادارة وانتهاءً بمساندة المساهمين بالشركة وهو ما ساعدها على اتخاذ مسارات تشغيلية ذات عوائد مجزية، بعناية، واكتشاف فرص استثمارية جديدة تتسم بالمرونة الشديدة.

والسيرة الذاتية لـ عبدالفتاح معرفي تشير الى انه من مواليد ابريل 1957 ورحلة حياته ومشواره مع النجاح بدأت منذ وقت طويل فهو خريج كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بكالوريوس تجارة جامعة الكويت في العام 1980 حيث عمل ملحقاً دبلوماسياً في وزارة الخارجية وعضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيوريورك من (1980-1981) وهذه البداية فتحت آفاقاً جديدة في التعامل الدبلوماسي وانعكست على تعاملاته في المستقبل وخاصة في ظل ايمانه بالقطاع الخاص والعمل الحر حيث شغل العديد من المناصب منها عضو في مجلس ادارة مؤسسة تسوية المعاملات التي تمت بالأجل باللجنة التجارية والعقارية (1983-1989)، وعضو المجلس الأعلى للبترول (1986-1989)، وعضو المجلس الوطني واللجنة الاقتصادية والمالية (1990-1992)، وعضو المجلس الاستشاري لكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية (1993-1994)، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط (1996-2000)، وعضو اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي (2003-2005)، وعضو مجلس ادارة الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية بالأمانة العامة للأوقاف (2005-2007)، وعضو مجلس امناء مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت (2009-2011)، ونائب رئيس اتحاد العقاريين (2000-2012) وتم اختياره رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة التجارة والصناعة في 2014.

تولى عبدالفتاح معرفي مناصب عديدة ساعدته على اكتساب خبرات حياتية كبيرة بجانب نجاحه في تنمية التجارية العقارية كرئيس لمجلس الادارة والعضو المنتدب منذ العام 2000 الى الآن، حيث انه يشغل العديد من المناصب الأخرى كعضوية مجلس الادارة ولجنة استثمار الأموال بناء على المرسوم الاميري رقم 287 لسنة 2008 وتم تجديدها في 2011 بالاضافة الى تعيينه نائب رئيس لجنة استثمار الأموال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مايو 2014 وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات في شركة عمار للتمويل والاجارة. ولم تقتصر رحلة عبدالفتاح معرفي عند هذا الحد من المناصب فقد شهدت مسيرة حياته توليه لمناصب عدة في طريق صعوده الى القمة سواء خليجياً او عربياً حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس لجنة التمويل والاستثمار في فينشر كابيتال بنك - البحرين منذ العام 2005 وعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة التمويل والاستثمار في شركة فينشر كابيتال الاستثمارية بالسعودية وعضو مجلس ادارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بيان العقارية منذ العام 2008 ورئيس مجلس ادارة لشركة مزن الاستثمارية القابضة بالمغرب منذ العام 2007 وعضو مجلس ادارة شركة جوكنور لاستيراد وتصدير وانتاج الاغذية في تركيا منذ العام 2012.

رحلة كفاح عبدالفتاح معرفي شهدت العديد من المحطات منها رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية الدانمركية لمعدات التنظيف (1997-1983) ونائب رئيس مجلس ادارة شركة التمدين العقارية (2000-1997) وعضو مجلس ادارة في العديد من المؤسسات والشركات منها البنك التجاري ومجموعة الأوراق المالية ومشاريع الخليج الاستثمارية ووارة العقارية ومجمعات الاسواق التجارية الكويتية والكويتية للمعارض ورئيس مجلس ادارة شركة الدرة التجارية بالبحرين (2012-2008) وعضو مجلس ادارة شركة عمران البحرين للاستثمار العقاري بالبحرين (2012-2010).

وعن مفهوم السعادة يري معرفي ان سعادته تكمن في اسعاد الآخرين وهذا منهج اتبعه في حياتي، لأنني اؤمن بأن السعادة عطاء ومشاركة ومحبة وتعاون مؤمنا ان القناعة كنز السعادة الحقيقية التي ترتقي بصاحبها الى الرضا، والله سبحانه وتعالى يجزي الحامدين بحمدهم على عطاياه التي لا تُعد ولا تحصى، فالسعادة هي تقدير لعطايا الخالق من صحة، وأمن وأمان واستقرار ووفرة تغني عن سؤال الخلق.

