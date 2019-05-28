مصابيح

مشروع الوقود البيئي وهو احد المشاريع الكبرى التي تنفذها الكويت بهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمعا تكريريا متكاملا بطاقة اجمالية تبلغ 800.000 برميل يوميا، ومن المتوقع ان يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.

ويهدف المشروع بالاضافة الى الزيادة المتطورة في القدرات التحويلية، سيتم تعزيز التميز التشغيلي والاعتمادية وأداء السلامة الى حد كبير في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله. كما سيتم تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة ايضا. وتتوافق منتجاتها النظيفة مع مواصفات يورو -4 وذلك للحد من تأثير الشركة على البيئة.

وبعد الافتتاح، ستلبي الشركة الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف والذي يتوافق مع المتطلبات البيئية الأكثر صرامة، سيساعد مشروع الوقود البيئي على خلق فرص عمل كبيرة وسيساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الكويتي.

من المتوقع ان يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 11.5 %، وهو ما يعتبر عائداً مرتفعاً لمشروع من هذا الحجم. وبدلاً من بيع النفط الخام مباشرة الى السوق، فان المشروع سيضيف قيمة جديدة للموارد الطبيعية، ويزيد حصة الكويت في الساحة الدولية.

ويبلغ اجمالي تكاليف انجاز مشروع الوقود البيئي 4 مليارات و680 مليون دينار لانتاج الوقود البيئي النظيف وزيادة نسبة المنتجات النفطية الخفيفة بدلا من زيوت الوقود وزيادة العائد المالي من النفط الخام من خلال تصفيته وتكريره الى مشتقات بمواصفات عالمية تلبي طلبات الأسواق العالمية خلال الـ10 سنوات القادمة.

وتكمن الأهمية البيئية في ان المنتجات ستتوافق مع مواصفات يورو -4. ولذلك فان التأثير على البيئة سيتقلص الى حد كبير وسينخفض محتوى اكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، سيتم خفض محتوى الكبريت في البنزين من 500 جزء في المليون الى 10 جزء في المليون، وكذلك خفضه في الديزل من 5000 جزء في المليون الى 10 جزء في المليون.

