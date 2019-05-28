مصابيح

تولي شركة اركان الكويت العقارية اهتماما كبيرا بمسؤوليتها الاجتماعية من اجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، والذي يتجلى في سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها والهادفة الى غرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية كما نصت عليه استراتيجية التي اراسها مجلس الادارة.

وتحرص الشركة دائما على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية ومنها هذه الحملة، بالاضافة الى تعزيز مفهوم وفوائد الأنشطة الصحية لدى الموظفين. وضمن التزام الشركة بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع نظمت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة الحمراء العقارية تحت شعار «مساهمتك عطاء انساني» وشارك فيها قياديو ومسؤولو وجميع موظفي الشركة تطوعا منهم واهتماما بالعمل الخيري والتي تسهم في انقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من فصائل الدم المتنوعة وذلك ايمانا منهم بدور المسؤولية الاجتماعية وتلبية للاحتياجات الصحية الطارئة.

ويتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الالتزام المستمر من قبل شركة اركان الكويت العقارية بالتصرف اخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع، والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة وذلك من خلال الربط بعدد من القيم والمعايير الانسانية السامية كالتكافل والاحساس بالمسؤولية تجاه كل ما له علاقة بالشركة سواء كان مساهماً او موظفاً او فرد من المجتمع او اصحاب المصالح او اي طرف ذي علاقة ما يعكس التزام الشركة تجاه واجباتها الوطنية والمجتمعية، الأمر الذي يعد جزءا لا يتجزأ من فلسفتها ورؤيتها تجاه علاقتها مع المجتمع، والتي تقوم على اربعة مرتكزات رئيسية هي (مكان العمل، وسوق العمل، والمجتمع، والبيئة) حيث تقدم هذه المرتكزات الأربعة نهجاً اكثر تركيزاً لمبادرات المسؤولية الاجتماعية والتي يمكن ربطها ايضاً مع احتياجات المجتمع.

