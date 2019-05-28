مصابيح

تعتبر أسرة المزيدي واحدة من أقدم الأسر الكويتية التي سكنت الكويت وفقا للوثائق المتوافرة، فهي أسرة علمية دينية معروفة في عدة بلدان في منطقة الخليج، خاصة في البصرة في سوق الشيوخ جنوبي بلاد الرافدين، وكذلك في الهفوف في الأحساء. ويرجع سبب شهرتها إلى امتدادها التاريخي الطويل في هذين البلدين الذي يرجع إلى العصور

الوسطى من جانب، ولوجود العديد من أفراد الأسرة الذين كانوا علماء دين لهم صيتهم ووزنهم العلمي والديني في منطقة الخليج، كالشيخ عبد الله بن موسى بن إبراهيم المزيدي (جد الشيخ موسى المزيدي)، والشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الله بن موسى بن إبراهيم المزيدي (أخ الشيخ موسى المزيدي)، وابنيه الشيخ محمد حسن، والشيخ محمد طاهر وغيرهم كثيرون من جانب آخر.

ويروى أن موطن هذه العائلة يرجع إلى مدينة الحلة في بلاد الرافدين، ولكن هاجر الكثير من أفرادها إلى مناطق مجاورة وفقا لتقلب الظروف السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية - التي ليس محل بحثها هنا - ليؤسسوا فروعا لأسرة المزيدي في إقليم خوزستان ومنطقتي البصرة والهفوف ومدينة الكويت، حيث كانت بيوتهم بيوتا علمية في تلك المناطق. ويذكر ان بعضهم ينتمون إلى المدرسة الشيخية الركنية، ويعتبر بعضهم من مُروجيها وداعميها في مناطق محددة كالبصرة.

وكان الشيخ موسى بن محمد بن عبد الله بن موسى بن المزيدي (المُسمّى في الوثائق الأهليّة موسى الأحسائي) هو أول من هاجر إلى الكويت قادما من الأحساء في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي بعد هجرة أخيه الشيخ حسين المزيدي مباشرة إلى البصرة. فتولى الشيخ موسى المزيدي بعد وصوله الكويت البت في الأمور الشرعية والفقهية لسكانها من ذوي المذهب الجعفري، ومساعدتهم في حل قضاياهم ومسائلهم الاجتماعية والفصل فيها، خاصة تلك التي كانت تحتاج لمن يحلها لهم وفق الضوابط الشرعية الجعفرية، مثل تلك المسائل المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق والوصايا، بعد ازدياد

أعدادهم في تلك الفترة.

وتتوافر بعض الوثائق العدسانية التي تدل على استقرار أسرة المزيدي القديم في الكويت، وهناك ما يشير إلى استيطان الشيخ موسى في الكويت في تلك الفترة إذا ما تتبعنا بعض الوثائق الأهلية المتوافرة عند بعض الأسر الكويتية التي تعود لحقبة النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي التي لا تقل أهمية عن العدسانيات. فتُظهر الحاجة بيع تابعة لأسرة الصباغ، يعود تاريخها إلى عام 1264هـ (1848م) ممهورة بختم وشهادة الشيخ موسى على تلك البيعة.

وتوضح الحاجة بيع أخرى - وهي وثيقة عدسانية - لعبد الحسين بن عبد الله الوزان تعود لعام 1270هـ (1854م) ورود اسمه ومهره أيضا. أما الوثيقة الثالثة فهي مؤرخة في 1271م (1855م) وتذكر أيضا شهادته عليها بالإضافة إلى شهادة أخيه الشيخ حسن محمد المزيدي الأحسائي.

وما يؤكد على هجرته من الأحساء - حتى وإن كانت أصوله من الحلة أو هجرته الأولى منها - هو توثيق لقبه الأحسائي في هذه الوثائق الثلاث المتوافرة لدينا، بالإضافة إلى إشارة نفس اللقب لأخيه الشيخ حسن في إحدى تلك الوثائق. فتذكر الوثيقة الأولى عبارة الفقير إلى

الله الفني موسى بن محمد المزيدي الحساي (أي الأحسائي)، والوثيقتان الثانية والثالثة توردان اسمه على الشكل التالي: الفقير إلى الله موسى بن محمد المزيدي الأحسائي ساكن الكويت. وتذكر الوثيقة الثالثة بشأن أخيه: يشهد بذلك حسن بن محمد المزيدي

الأحسائي. ما يعني أنه ليس فقط هاجر من منطقة الأحساء ولكنه كان معروفا لدى سكان الكويت بالأحسائي، فضلا عن انه كان يقطن في الكويت قبل عام 1848م وفقا لأقدم وثيقة متاحة ذكرت اسمه. وبالرغم من وجود تلك الوثائق التي تثبت استيطان الأسرة في الكويت في وقت مبكر، لا توجد معلومات عن الشيخ موسى المزيدي في المراجع والمصادر الكويتية على الرغم من أنه كان يعتبر أول شيخ دين لسكان الكويت من الطائفة الشيعية. ولا يعلم أين تعلم ودرس قبل قدومه الكويت واستقراره فيها. كما لا يعلم متى ولد وتوفي أيضا، على الرغم من وجود رواية تذكر أن ولادته كانت في الأحساء ووفاته كانت في بلاد فارس.

للشيخ موسى ثلاثة إخوة وهم الشيخ حسن، والشيخ علي، والشيخ حسين. ويذكر أن الشيخ حسن كان مستقرا في الأحساء بينما كان الشيخ علي والشيخ حسين مستقرين في البصرة؛ حيث كان الأخير من مؤسسي المدرسة الشيخية في البصرة ومن مناصريها في ذلك الوقت.

أما أبناؤه فكانوا ثلاثة وهم أيضا من العلماء؛ وهم الشيخ حسين، والشيخ علي، والشيخ محمد الذي سنتحدث عنه في السطور القادمة.

ووفقا للروايات الشفهية ومن خلال موقع مسجد المزيدي، سكنت الأسرة في حي الورد في فريج المزيدي الذي كان يقع فيه مسجد المزيدي المسمى على اسم الشيخ محمد موسى المزيدي، وهذا يدل على قدم الأسرة أيضا. ويروى أن الشيخ موسى لم يستقر طويلا في الكويت بسبب نشوب خلاف بينه وبين بعض رجالات وقيادات سكان الكويت من الطائفة الشيعية فآثر الرحيل عنها وتركها، على الرغم من المحاولات المتكررة لثنيه عن ذلك. ويذكر في روايات أخرى أنه رجع عن رأيه بعد تلك المحاولات، إلا أنه - حتى وقت إعداد هذا المجلد - لم تتوافر لدينا وثائق (مثل وصايا أو عقود زواج وغيرها) تشير إلى استمراره في منصبه الديني والاجتماعي في الكويت بعد عام 1860م. وقد يكون سبب ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يرجع إلى الكويت بعد حادثة الخلاف، وإما أنه توفي، خاصة مع وجود دلائل على تسلم ابنه الشيخ محمد زمام الأمور الدينية بدلا عن والده بعد عام 1860م حتى وفاته في عام 1908م.

تعد الحقبة التاريخية التي تلت عام 1860م-على الأرجح - بداية تسلم الشيخ محمد موسى المزيدي زمام الأمور الفقهية والاجتماعية لسكان الكويت من الطائفة الشيعية. وليس من الواضح متى ولد الشيخ محمد المزيدي، ولكن يروى بين أبناء الأسرة أنه وُلِدَ في الكويت وكان أول رجل من أسرة المزيدي يُولد فيها. ومع ذلك من المحتمل أن يكون قد ولد في الأحساء نظراً لاستقرار والده فيها قبل قدومه إلى الكويت بعقود قليلة، كما وضحنا آنفا.

وكان للشيخ محمد أخوان هما الشيخ حسين، والشيخ علي. كما كان له العديد من الأبناء والبنات لتزوجه امرأتين، إحداهما من أسرة النقي آل عبد الرحيم في الكويت، والأخرى من إحدى أسر منطقة الدورق. وقد أنجب من الأولى ابنتين وولدين هما الشيخ إبراهيم المزيدي الذي خلف والده كرجل دين في الكويت، والشيخ موسى المزيدي الذي اعتبر أحد التجار المعروفين في الكويت خلال النصف الأول من القرن العشرين الميلادي. أما الشيخ زين العابدين الذي كان عالما دينيًا في الدورق، وأخوه شيخ العشيرة الشيخ باقر، فقد كانا ابنيه من الزوجة الثانية بالإضافة إلى شقيقتهما الوحيدة.

ويذكر أن الشيخ محمد درس العلوم الدينية في مدينة النجف عندما كان والده مستقرا في الكويت. ومن الواضح من الوثائق المتوافرة بين أيدينا أن الشيخ محمد كان مستقرًا في الكويت قبل زواجه الثاني الذي قد يكون على الأرجح - بعد عام 1880م، لأن أقدم وثيقتين حصلنا عليهما تعودان لعام 1295هـ (1878م) ولعام 1296هـ (1879م).

وتوضح الأولى توثيقه لوصية تعود لأحد أفراد أسرة جمال، والثانية تتعلق بتوثيق مبايعة لأسرة بهبهاني كتبها القاضي محمد عبد الله العدساني وشهد عليها الشيخ عبد الله بن صباح (1866 - 1892) حاكم الكويت آنذاك.

ومن خلال هاتين الوثيقتين يتضح أن الشيخ محمد كان بمثابة القاضي والمرجع المعتمد لسكان الكويت من الطائفة الشيعية بعد والده على الرغم من وجود عدد من العلماء من أسرة الصحاف التي كانت تعتبر - كذلك - المرجع والحكم لحل القضايا الفقهية الشرعية والنزاعات الاجتماعية الكثير من الأسر الأحسائية المستقرة في الكويت.

ويُعرف من الروايات الشفهية أن مسجد المزيدي بني في عهده، وأنه سُمّي بمسجد المزيدي لأنه كان أول إمام للمسجد الذي بني على أرض تابعة لوالده الشيخ موسى المزيدى وتبرع بها ابنه الشيخ محمد. كما كان أول من صلى في ذلك المسجد. ولكن لم تطل إقامة الشيخ محمد

الدائمة بعد ذلك، خاصة بعد زواجه الثاني، فأخذ يتنقل بشكل مستمر بين الكويت والدورق. وقد كان للشيخ محمد المزيدي علاقات اجتماعية جيدة وواسعة، ويبدو أنه كان شخصية ذات مكانة علمية واجتماعية في منطقة الدورق كما يظهر من بعض الوثائق التي توضح ثقة الشيخ مبارك الصباح والتاجر نجف بن غالب فيه. ففي إحدى الرسائل المرسلة له في عام 1307هـ (1889م) من الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع (1896 - 1915م) يطلب منه أن يتسلم أموال التاجر خالد خضير بعد توكيل الأخير له عن طريق وساطة الشيخ مبارك الصباح. وتوضح رسائل متعددة بين تاجر السلاح الحاج نجف بن غالب والشيخ إبراهيم بن محمد المزيدي إدارة الأخير بعض شؤون وأموال وأملاك الحاج نجف في منطقة الدورق.

لم يمت الإرث التاريخي الديني لأسرة المزيدي في الكويت بعد وفاة الشيخ محمد، بل جاء ابنه الشيخ إبراهيم المزيدي ليكمل مهمة جده وأبيه ويتبوأ مكانتهما، فقد شهد عهد الشيخ مبارك الصباح تولي الأب (أي الشيخ محمد المزيدي منصب العالم الديني لسكان الكويت من الطائفة الشيعية حيث خلفه السيد محمد مهدي القزويني في عام 1908م أي في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ محمد المزيدي.

ووفقالوثيقة الجواز الصادرة من المعتمدية البريطانية التي تعود لعام 1928م فإن الشيخ إبراهيم ولد في الكويت في عام 1882م وتوفي فيها في عام 1960م. وكان له ابنة واحدة وخمسة أبناء وهم عبد الله وعباس ومحمد ومهدي والشيخ حبيب، والأخير أصبح شيخاً دينياً وذلك من الفترة الممتدة من منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي حتى وفاته في عام 1977م ولا يوجد الكثير من المعلومات حول شخصية الشيخ إبراهيم على الرغم من وجود الكثير من الوثائق التي توضح دوره (كوالده وجده) في توثيق عقود الزواج والطلاق والوصايا الخاصة بالإرث لسكان الكويت من الطائفة الشيعية.

ومن الممكن لنا معرفة بعض المعلومات عنه من خلال ما ذكره الباحث حيدر المرجاني في كتابه (جولة في شواطئ الخليج) عند زيارته إلى الكويت في بداية الخمسينيات تحت عنوان (العلامة المزيدي) فيقول عنه:

هذه شخصية علمية ذات فضل وفضيلة هو سماحة الشيخ إبراهيم المزيدي الذي يتولى القضاء الشرعي هناك بأعدل طريقة وأحسن أسلوب إذ هوقد درس أكثر العلوم الفقهية والأصولية.

وأضف أنه من طائفة جللت بالحفاوة والتقدير والاحترام من آل المزيدي.

ويروى أن الشيخ إبراهيم كان أيضا قد أخذ أصول الدين وعلوم الفقه في النجف كوالده، ولكن لم يصبح مرجعا دينيا. كما أنه ليس من الواضح إن كان الشيخ إبراهيم قد تسلم منصب والده بعد وفاته مباشرة.

إذ يرجح أنه كان في تلك الفترة في النجف لتلقي العلوم الدينية حتى عودته خلال فترة عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح (1921-1950م)، وعمل بحل القضايا الاجتماعية - إلى جانب السيد جواد القزويني الذي كان يدير الشؤون الدينية - لسكان الكويت من المذهب الجعفري

حتى وفاته في عام 1960م. فعلى سبيل المثال أرسل الشيخ إبراهيم المزيدي رسالة إلى الشيخ عبد الله الأحمد في عام 1373هـ (1953م) تتضمن وساطته وشهادته على أن محمد بن علي تقي ووالده هما من سكان الكويت القدماء ومن رعاياها على اعتبار أنهما من سكان حي

شرق، مطالبا بحصول الابن على جواز سفر لداعي السفر إلى العراق.

ومن خلال قراءة الوثائق المتوافرة بين أيدينا يتضح لنا أن علماء أسرة المزيدي كانوا يُوثقون عقوداً لأغلب سكان الكويت من الطائفة الشيعية؛ حيث كان دورهم الاجتماعي والديني في المجتمع الكويتي ذا أهميّة تاريخية قيمة نظراً لتنظيمهم الشؤون العقائدية والثقافية للطائفة الشيعية في الكويت.

