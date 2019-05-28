مصابيح

حينما شرعت بكتابة هذه المقالة، وضعت العنوان التالي «نور.. بثلاثة وجوه..» وكنت انتظر مفردة للتعريف بتلك الوجوه.. ولأنني أمام فنانة ونجمة من نمط مختلف، ظلت الجملة ناقصة.. مكتملة في الحين ذاته.. فثلاثة وجوه تعني الكثير.. وعدم تعريض تلك الوجوه يجعلنا أمام كم من الأسئلة.

تطل علينا الفنانة نور هذا العام، وخلال الدورة الرمضانية من خلال ثلاثة أعمال، وبالتالي، ثلاثة وجوه وشخصيات في مسلسلات «موضي قطعة من ذهب» و«لا موسيقى في الأحمدي» و«الديرفة».

وهي دائماً مختلفة.. ومحترفة في تجسيد معطيات الشخصيات التي تقدمها.

في «موضي قطعة من ذهب» تجسد دور «سبيكة» المحكومة بقدرية «جمال» الباحث عن «موضي» والذي لا يلتفت لعطاءات كل من حوله، بمن فيهم زوجته «سبيكة» التي تعصف بها الأحاسيس والمتغيرات وتظل صامتة احتراماً لذلك القدر الأرعن.. والشخصية المركبة بالغموض.

منذ الحلقة الأولى، تعلن نور عن حضورها، الزوجة المطيعة.. المظلومة.. الصامتة.. الذاهبة إلى قدرها مع زوج لا يرى الأشياء.. بل يعيش أمسا راح يسيطر عليه.. وقد ظل ذلك المحور هو المسيطر على مسارات الحدث، وبالتالي رغم كل الجهود المبذولة، ظلت شخصية «جمال» هي المسيطرة وهنا أسئلة تتعلق أصلاً بكتابة النص.. وضرورة تعميق بقية الشخصيات التي ذهبت إلى الهامش أمام سطوة «جمال» وعقده الإنسانية الدفينة الباحثة عن غموض.. ونشير هنا إلى أن معادلة الغموض يتم مشاهدتها مرة واحدة.. وينتهي أثرها.. إلا أن أثر الأداء.. سواء من الفنان داود حسين أو نور.

بخط متواز، يأتي حضور نور من خلال شخصية «جليلة» (العراقية) في «لا موسيقى في الأحمدي» حيث تلك المرأة القادمة من تاريخ وحضارة وتطور، إلى منطقة في لحظات شروق شمسها.. ولأنها تعي تلك المعطيات، فإن الفنانة نور تشتغل على تلك الشخصية وفق تلك المعطيات.

وبخط ثالث لا يقل مكانة أو قيمة، يأتي حضور الفنانة نور في مسلسل «الديرفة» بشخصية «وسمية» مع المخرج مناف عبدال.

شخصية تبحث عن تغيير مصيرها، وتجاوز ظروفها عبر مسلسل عامر بالصراع الإنساني والعاطفي تهيمن عليه الطبقية. لذا تجد «وسمية» نفسها جزءاً من حطب ذلك الصراع الذي يظل يستعر.. ويحرق كل من حوله.

نعلم بأنه تم إنجاز «موضي» بوقت مبكر، والتداخل حدث في «الديرفة» و«لا موسيقى في الأحمدي» لذا حينما نعود إلى العنوان «بثلاثة وجوه» نؤكد على أهمية أن تمارس الفنانة نور لغة من الاختيار، حتى لو كان الأمر بين ثلاثة وجوه وشخصيات كل منها كبير.. ومتميز لأننا أمام عدد من المواعيد والالتزامات والتصوير.. والجهد.. كل ذلك راح ينعكس على «الإجهاد» العالي في صوت الفنانة نور.. وهو «إجهاد» عليها أن تلتفت إليه.. وتأخذ قسطاً من الراحة.. حتى لا تجهد صوتها أكثر.. وأكثر.

نور.. بثلاثة وجوه.. ولكن عليها أن تختار من أجل تطوير معطيات الشخصيات وترسخ دائرة حضورها العالي.

وإذا كانت هنالك ثمة نقلات كبرى في مسيرة هذه النجمة مثل «توالي الليل» و«كحل أسود قلب أبيض» فإن بين الوجوه الثلاثة التي تقدمها هذا العام، ما سيذهب حتماً إلى تلك المنطقة العالية من الحضور.. والتميز.. لذا نكرر.. الحضور بثلاثة وجوه شيء إيجابي.. ولكن أي من تلك الوجوه سيبقى خالداً .. ونابضاً في الذاكرة.. هذا ما تجيب عليه الفنانة نور وحدها.. قبل أي مشاهد.. أو ناقد..

