مصابيح

هنالك مشكلة كبرى، يعاني منها الكثير من نجوم ونجمات الوسط الفني، وهي كثرة الأعمال والمشاركات، وكان الحضور لابد أن يقترن بالكثرة.. وتغييب معادلة الأاختيار.

لسنا ضد أرزاق الناس والفنانين على وجه الخصوص، ولكن مع أن يقترن الأمر بالاختيار العالي الجودة، وبالتالي الاشتغال المتميز على الشخصية لأنها الطريق إلى الخلود والبقاء في ذاكرة الفن والحرفة ومسيرة الفنان.

أعرف نجوماً، يشاركون في أكثر من عمل، رغم أنهم يوقعون على عقود حصرية.. فكيف تكون الحصرية، والفنان حاضر في عملين أو ثلاثة في وقت واحد، خلال الدورة الرمضانية.

حتى في معادلة الاختيار، فإن الفنان أو الفنانة مطالب بالبحث والتقصي والتحليل، حتى لا يتورط بأعمال هامشية لا تضيف إلى رصيده ومسيرته إلا النقد.. والسؤال الذي يظل يحاصره (لماذا؟).

إن حالة الخلل التي تعيشها الساحة الفنية، والتي تعاني منها حركة الإنتاج على وجه الخصوص، جزء منها ذلك الحضور المبالغ به من قبل كل النجوم، ورغم ذلك يوقعون على (عقود) تحمل بند (الحصرية).

ما أحوجنا أن يعيش نجومنا حالة من الشفافية مع ذواتهم قبل أي شيء آخر، وعندها ،سيكون الاختيار وبالتالي الجودة.

وهي دعوة للحوار..

وعلى المحبة نلتقي

