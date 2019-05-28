loader

مصابيح

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

اختيار


هنالك مشكلة كبرى، يعاني منها الكثير من نجوم ونجمات الوسط الفني، وهي كثرة الأعمال والمشاركات، وكان الحضور لابد أن يقترن بالكثرة.. وتغييب معادلة الأاختيار.
لسنا ضد أرزاق الناس والفنانين على وجه الخصوص، ولكن مع أن يقترن الأمر بالاختيار العالي الجودة، وبالتالي الاشتغال المتميز على الشخصية لأنها الطريق إلى الخلود والبقاء في ذاكرة الفن والحرفة ومسيرة الفنان.
أعرف نجوماً، يشاركون في أكثر من عمل، رغم أنهم يوقعون على عقود حصرية.. فكيف تكون الحصرية، والفنان حاضر في عملين أو ثلاثة في وقت واحد، خلال الدورة الرمضانية.
حتى في معادلة الاختيار، فإن الفنان أو الفنانة مطالب بالبحث والتقصي والتحليل، حتى لا يتورط بأعمال هامشية لا تضيف إلى رصيده ومسيرته إلا النقد.. والسؤال الذي يظل يحاصره (لماذا؟).
إن حالة الخلل التي تعيشها الساحة الفنية، والتي تعاني منها حركة الإنتاج على وجه الخصوص، جزء منها ذلك الحضور المبالغ به من قبل كل النجوم، ورغم ذلك يوقعون على (عقود) تحمل بند (الحصرية).
ما أحوجنا أن يعيش نجومنا حالة من الشفافية مع ذواتهم قبل أي شيء آخر، وعندها ،سيكون الاختيار وبالتالي الجودة.
وهي دعوة للحوار..
وعلى المحبة نلتقي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة