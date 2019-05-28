مصابيح

شدد الفنان الشاب ناصر عباس على أهمية تجربته الأخيرة في مسلسل «وما أدراك ما أمي» وأيضاً عمله المسرحي الاستعراضي الجديد «واكاندا» وعن هذا العمل يستهل حديثه مع «النهار» قائلاً:

مسرحية «واكاندا» من النوع الاستعراضي، من تأليف أحمد العوضي وإخراج بدر الشعيبي وإشراف عام محمد المسلم وفي البطولة فهد الصالح ومحمد المسلم وعبدالله عباس وروان المهدي وأحمد العوضي وكم آخر من الأسماء وستقدم عروض المسرحية على مسرح نادي السالمية الرياضي.

لا يمكن وصف سعادتي بالنجاح الإيجابي الذي يحققه مسلسل «وما أدراك ما أمي» تأليف علي دوحان وإخراج حسين الحليبي وبطولة النجمة إلهام الفضالة ومحمد العجيمي وهيا الشعيبي وفاطمة الصفي وحسين المهدي وشيلاء سبت وكم آخر من الفنانين.

سعيد أيضا بحضور جيل الشباب، عبر النسبة الأكبر من الأعمال الدرامية، وهذا ما يؤكد بأن جيل الشباب راح يحتل موقعه وحضوره على خارطة صناع الإنتاج الدرامي.

اعترف بأنني مقل في أعمالي الدرامي، وهذا يعود إلى رغبتي في تقديم أعمال تعبر عن هوية وجيل الشباب، وتجاوز الصور التقليدية والمستعادة لما يقدم من شخصيات شاهدها الجمهور من ذي قبل، وأسعى لكل ما هو جديد وإضافي.

وفي الختام أقول.. عساكم من عواده.. وموعدنا.. في عيد الفطر المبارك بإذن الله.

