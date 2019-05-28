مصابيح

للفنان أحمد بدير تاريخ طويل مع الأعمال الرمضانية بطولات وأعمال لا تنسى ولزمات يحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها لزمة «هراس جاي» ودوره في «الزيني بركات» ودوره في «دنيا جديدة» و«سلسال الدم» ونلتقي به في رمضان في دور من أدوار الشر حيث يلعب دور العم الشرير في مسلسل «حكايتي» أول بطولة تلفزيونية مطلقة للفنانة ياسمين صبري.

يقول بدير ألعب دوراً من الادوار المحببة إلى قلبي وهو دور العم الذي يقهر ويظلم ابنة أخيه وأنا أعشق أدوار الشر جدا لأنها من الأدوار البعيدة عن شخصيتي كذلك مرتبط بتصوير مسلسل «كتف قانوني» وكان مقرراً عرضه في رمضان ولكن لم نلحق العرض لأنه مازال لدينا وقت طويل للتصوير وسوف يستأنف التصوير بعد العيد وألعب فيه دور جد غني جدا لكنه بخيل بشكل مرضي لدرجة انه يرفض ان يتزوج حفيده من الفتاة التي يحبها حتى لا يصرف على زواجه وأظهر في العمل بلوك جديد من حيث الأداء والملابس وهو شخصية لا يسمع إلا ما يأتي على هواه وبصراحة أنا استمتع جدا بهذه الاعمال. وعن قلة الأعمال التي تقدم في رمضان هذا العام قال العدد القليل للمسلسلات قد يكون في مصلحة الدراما لكنه ليس في مصلحة أسر كثير من الممثلين لم يصادفهم الحظ ولم يعملوا في أي مسلسل فعلا «60» مسلسل في رمضان كان عدداً كبيراً وكان صعباً ان يستوعبهم عقل بدليل ان هذه الأعمال حين عرضت خارج رمضان أو موسم عرض آخر حققت نجاحا كبيرا ومنها مسلسل البيت الكبير و«سلسال الدم» والذي لعبت فيه دور «خيرت الشاطر» وبصراحة في أعمالي الأخيرة أحرص على أن أفضح جماعة الإخوان الإرهابية ومنها كذلك مسلسل «دنيا جديدة» وأنا أكره هذه الجماعة الإرهابية والحمد لله ربنا فضح كل أفعالهم.

لذلك أتمنى أن تركز الدراما على هذه الشخصيات المريضة. وإذا عدنا إلى المواسم الدرامية الأخرى بعيدا عن رمضان أتمنى أن يكون هناك إنتاج طوال العام، كذلك أتمنى أن أرى في رمضان مرة أخرى المسلسلات الدينية والتاريخية وهذه مسؤولية الدولة وماسبيرو وصوت القاهرة إذا كانوا توقفوا عن الإنتاج على الأقل يقدمون هذه الأعمال الدينية والتاريخية وأن يعمل بها ناس كثير خربت بيوتهم ودمروا ماديا وطالما عدد المسلسلات محدود على الجهات الإنتاجية أن تنسق العمل ولا يعمل ممثل في أكثر من مسلسل حتى تكون الفرصة متاحة للجميع وذلك على كل الأداور البطولات والأدوار الثانية والثالثة حتى نضمن شغلاً للجميع.

