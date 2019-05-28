مصابيح

بشجاعة وتواضع قال عنه نور الشريف انه اكثرنا موهبة ومنحه درجة 10/10 في الأداء وهي الدرجة التي لم يمنحها لنفسه وقال عنه عمر الشريف لم تنقصه الا اللغات الأجنبية ولو كان يجيدها لأصبح نجما عالميا. لم تكن هذه الكلمات وحدها التي وصفت موهبة الفنان والنجم الأسطوري احمد زكي فقالوا عنه ايضا عبقري الأداء ومشخصاتي العصر واعتقد ان الموهبة الغنية والنظرية لم تكن وحدها التي ميزته بل التفرد والمعني من هذه الكلمة انها الدرجة التي تلي الموهبة بكل جمعها وغزارتها فالنجاح ليس مرهونا بالموهبة وحدها وقد ابتعد احمد زكي بموهبته المتفردة عن كل ابناء جيله- وربما الجيل الذي سبقه مباشرة- وقدم عبر شخصياته التي قدمها في ما يزيد على الـ50 فيلما دروسا في فن الأداء التمثيلي ستظل مرجعا لهذا الفن للأجيال المقبلة.

هذا الفتى الأسمر النحيل الذي بدأ كومبارس اثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية امتلك من الارادة ما جعله يقاوم كل الظروف والعقبات والمحن التي واجهته وكانت في بعض المرات ستعصف به قاوم ولم يستسلم وراهن على موهبته المتفردة وعلى عزيمته في التخطي والقفز فوق كل الحواجز ليتربع في النهاية على عرش السينما المصرية ويصبح واحداً من اهم ايقوناتها وبات في نظر الكثيرين اسطورة لا تنتهي فصولها بل يصعب تكرارها.

ورغم السنوات التي توالت وطالت على رحيله وغيابه الا انك تشعر انه لا طعم للغياب وان الفقد لم ينل من حضوره فشخصياته وملامحه تملأ كل الشاشات جمهوره لايزال يراه الانسان الطيب المتواضع الذي يشبههم والمعبر عن احلام البسطاء منهم والذي اصبح المتحدث الرسمي عنهم على شاشة السينما انه حضور دائم يهزم الغياب.. لأنه- وبساطه شديدة- لم يكن يمثل لكنه كان يعيش.

كان اللقاء الأول الذي جمعني به بدايات التسعينيات وكان قد استهل هذه الحقبة بعدد من الأفلام الجيدة التي حققت نجاحاً جماهيريا مدويا مع اشادات نقدية هائلة الى جانب عاصفة عاتية من الجدل والأزمات وفي مقدمتها فيلميه الهروب 1991 وضد الحكومة والفيلمان للمخرج المبدع عاطف الطيب في الفيلم الأول قدم شخصية الشاب الصعيدي الطيب القوي الذي حارب ثم تحول الى قاتل ومجرم وأحدث الفيلم ضجة هائلة وأزمات مع الرقابة ومع جهات حكومية وسيادية في الدولة مثل التي حدثت مع فيلمه الشهير البريء الذي قدمه منتصف الثمانينيات ولم يعرض الا بمشاهدة ثلاثة من الوزراء وكتابة تقرير عنه وتكرر الأمر نفسه ولكنه بشكل اقل حدة في فيلمه ضد الحكومة الذي جسد خلاله شخصية محام انتهازي نصاب يتحول الى بطل شعبي ومع هذه الأزمات وهذا النجاح الهائل كان احمد زكي في بؤرة الأحداث على المستوى السينمائي والفني فقط بل على مستويات عدة اخرى اتصلت به لأطلب حوارا صحافيا لمجلة عربية سياسية تصدر في باريس فوافق على مضض وبعد عدة تأجيلات فقد كان مقلاً في حواراته الاعلامية وان وافق عليها كان يفضل ان تكون مع صحافيين واعلاميين يعرفهم مسبقا ولم اكن قد قابلته من قبل ولم يكن يعرفني.

وعندما جلست اليه وبدا الحوار لاحظت ارتياحه للأسئلة وتحدث بتلقائية وبترحاب واضح لكنه فجأة توقف ونظر الى مندهشاً متسائلا هيه ايه الحكاية انا ملاحظ انك مش بتسجل ولا بتكتب زي كل الصحافيين فهمني هنكتب الحوار ازاي وهتنشره ولاحظت عدم الثقة تطل من ملامحه فابتسمت وقلت له لا تقلق هذا اسلوبي دائما مع من اعرفهم جيدا فأنا متتبع لكل مراحلك الفنية وشاهدت تقريبا كل افلامك وأظن ان هذا واضح من اسئلتي قال: طيب ممكن اقرا الحوار بعد ما تكتبه وقبل ما تنشره قلت: ولو هذا لم يحدث معي قبل ولكني موافق وعندما عرضت عليه الحوار مكتوبا قبل النشر قرأه مندهشاً مبتسماً وقال: هايل ده فعلاً كل الكلام اللي انا قلته ودي آرائي واجاباتي بالضبط على كل الأسئلة وبعد نشر الحوار تعدت لقاءاتنا على مدى ما يزيد على 10 سنوات لم تكن كلها حوارات للصحافة والنشر.

وبلاشك يشكل هذه الموقف جزءا من شخصية احمد زكي يتخوف ويتردد في البداية لكنه عندما يثق ويرتاح ينطلق بعفوية وتلقائية وصدق وبكل تأكيد شكلت الأزمات الهائلة والمواقف الصعبة التي واجهها هذا النجم الكبير سواء في طفولته ونشأته او في بداياته الفنية ملامح وجوانب كبيرة من شخصيته وأظهرت جانب الارادة والقدرة على المقاومة وشخصية المقاتل والمناضل الذي لا يتنازل عن تحقيق اهدافه والقفز فوق حواجز المعوقات والتغلب على الأزمات.

ذاق في طفولته مرارة اليتم بعد رحيل الأب وزواج امه من رجل آخر في هذه الفترة عانى مبكرا جدا من الحرمان بفقدان حنان للأب وللام معا الأب بالرحيل عن الدنيا والأم بعدما تركته وتزوجت وعاش طفلا في عديد من بيوت الأقارب والتي كان اغلبها في بيت خاله ورغم هذه الحرمان وهذه القسوة التي قال عنها هو نفسه كانت اقرب الى الشخبطة على الحيطان لم يكن يشعر بشيء مؤكد او واضح حوله فمهما كان حنان الأقارب ورعايتهم فلا شيء يعوض غياب حنان الأب والأم لكن الطفل الذي يمر بهذه المحنة.

وخلال هذه الفترة من بداياته الأولى نتوقف لنشير الى ملامح وجوانب من شخصية هذا النجم ولعل اصدق من كشف عن هذه الملامح مهما تحدث او قال من اقتربوا منه- هو الكاتب والروائي الكبير خيري شلبي الذي قال عنه وهو يرسم له بورتريها من بورتريهاته الشهيرة قال شلبي اذا سمعته يتكلم عن الفن تفاجأ بأن حديثه لا يكاد يتميز عن حديث اي شخص عادي من عامة الناس هكذا قادت لحظات القمع الأولى الى نوع من التلعثم بين ما يفكر فيه وما ينطبق به ويواصل شلبي ويقول وإن طال حديثك معه فلن تظفر بأي بادرة تشير الى انه قد درس التمثيل في معهد او خاض امتحانا او قرأ كتاباً في تاريخ الفن او نقده ولربما تشعر بالصدمة اذا خالطته لأنك سيخيل اليك انه منفصل تماما عن كل ما يتعلق بالثقافة بوجه عام لقد قدر لي ان اتعرف على احمد زكي في بيت صديقي صلاح جاهين كيانا انسانيا فذاً يحتوي ويحنو كل صاحب موهبة يلتقطها او تلتقيه في طريق الحياة بعدها اصبح احمد زكي طقساً يوميا في حياتي لابد ان نلتقي كل يوم في اي مكان من الأماكن الحميمة لنا.

والحقيقة ان صلاح جاهين كان له دور رئيسي ومهم جداً في حياة احمد زكي وبدأ اللقاء بينهما كما يقول احمد بنفسه عندما تم اختياري مع عدد من زملائي بالمعهد للمشاركة ككومبارس في اوبريت القاهرة في الف عام الذي كتبه جاهين وكان يخرجه الألماني ارفيل لاستر ورغم انني كومبارس صامت معظم الوقت لا يقول سوى جملة او جملتين الا انني لفت نظر المخرج باجتهادي وتعبيراتي وعندما اعتذر بطل العرض فوجئت به يرشحني لبطولة الاوبريت وقتها اعترض الفنان سعيد ابوبكر على هذا التشريح وكان وقتها مديرا للمسرح الذي سيعرض عليه الاوبريت وقال ده ولد لسه طالب وعضمه طري ولم احصل على الدور لكن الفنان الشاعر والانسان الكبير جاهين كان اول من خفف عني صدمة استبعادي من البطولة وتنبه لموهبتي وتبناني فنيا وكان بمثابة الأب الروحي الذي كلفني برعايته لفترة طويلة.

ونتوقف قليلا مع صلاح جاهين وأحمد زكي بالفعل آمن جاهين بالموهبة المتفردة داخل هذا الفنان الشاب الأسمر النحيل وتحمس لاعطائه الفرصة الأكبر لتكون تعويضا له عن بطولة الاوبريت وجاءت الفرصة في فيلم الكرنك الذي اخرجه على بدرخان 1975 ولعبت بطولته سعاد حسني امام نور الشريف رشح جاهين احمد لبطولة هذا الفيلم وأخذه ممدوح الليثي كاتب سيناريو الفيلم بعد ان اقنعه جاهين بأحمد وقدراته ذهب به الى المنتج رمسيس نجيب ليكون هو بطل فيلمه وبمجرد ان رآه المنتج حتى بدأ الغضب والاستهانة على ملامحه وطلب منه ان ينتظر بالخارج قليلا وبعد خروج احمد نظر نجيب الى الليثي وقال له: هو ده معقول الولد الأسود ده يحب سعاد حسني انت عاوز الفيلم يقع الناس مش هيتصدق وتم استبعاد احمد وقام نور الشريف بالدور لكن احمد كان قد سمع باذنه كلمات الرفض القاسية وانهار تماما وقيل انه وقتها فكر في الانتحار وفي هذه الواقعة هناك روايتان الأولى افادت انه وهو في حالة انهيار بسبب ما سمعه واستبعاده ضغط على كوب ماء زجاجي كان يشربه فتحطم الكوب وجرحت يده وسالت منها الدماء والرواية الثانية افادت انه ذهب غاضبا الى حجرة في مكتب الانتاج كانت تجلس بها سعاد حسني وعندما تفاجأ بها حطم زجاج نافذة بقبضة يده وسالت الدماء من يده وأتذكر انني سألته يوماً وبعد هذه الواقعة بسنوات طويلة عن الروايتين ايهما اصدق وهل فكر بالفعل في الانتحار وقتها كما اشيع؟ اتذكر ان ملامح الضيق والغضب باتت على ملامحه وهمس حزينا ساخرا قمة المأساة ان يقيمك احد على شكلك او هيئتك دون ان ينفذ الى ذلك او ان يعطي لنفسه فرصة ليعرفك بشكل حقيقي ويلمس قدراتك فقط اصدر حكمه على الشكل الخارجي الذي لا يملك فيه الانسان شيئاً وتوقف فجأة عن الكلام ثم قال في حده غير الموضوع بلاش تخرجني من المود ثم سألني مبتسما شفت مستر كارتيه وكان يقصد فيلمه الشهير مع المخرج محمد خان الذي كان يحبه كثيرا.

والحقيقة والواقع يشير الى ان محمد خان هذا المبدع السينمائي الكبير كان له دور مهم وبارز في المسيرة السينمائية لأحمد زكي وكان لـ زكي ايضا دور محوري للغاية في سينما محمد خان ولا يمكن القول جازما ايهما كان له التأثير الأكبر في الآخر وجهت هذا السؤال يوما الى النجم الكبير فقال تشاكسنا وتعاركنا كثيرا وتحاببنا كثيرا لكن العامل المشترك الأساسي والاهم بيننا اننا قدمنا سينما وأفلاماً نحبها لكن المؤكد ان احمد زكي جسد بعبقرية عوالم محمد خان روحاً وجسداً منذ لقائهما الأول في فيلم موعد على العشاء 1981 ومع توالي افلامهما معا كانت القفزات الرائعة لكليهما وعندما سالت احمد زكي هل كانت هذه المرحلة هي البداية الحقيقية لنجومية السينما بالنسبة لك قال هي المرحلة التي اكدت النجومية وان كنت لا احب كثيرا كلمة النجومية لكن قبلها كانت هناك خطوة عظيمة في فيلم عيون لا تنام مع رأفت الميهي وهو ايضا فنان سينما كبير وله مدرسته وأسلوبه السينمائي الذي لا يشبه احدا.

واذا كان فيلم الميهي قد منح هذا النجم الأسطوري نجومية السينما وأوقفه بقوة على اولى عتباتها فقبل ذلك كانت مرحلة رد الاعتبار عندما عوض صلاح جاهين احمد عن ازمته وانكساره في فيلم الكرنك ومنحه البطولة في فيلم شفيقة ومتولي امام سعاد حسني ومحمود عبدالعزيز ومع نفس المخرج على بدرخان1978 بعدها كانت هناك نقلة نوعية اخرى من خلال اللقاء الأول والوحيد مع سينما العالمي يوسف شاهين وفيلمه الشهير اسكندرية ليه 1979 في نفس الفترة تقريبا اكد احمد زكي ليس على عظيم موهبته بل بقدرته على التقمص والدخول بكامل حواسه في الشخصية التي يجسدها وذلك عندما قدم مسلسله الشهير الأيام مجسداً ببراعة وعبقرية شخصية عميد الأدب العربي د.طه حسين مع المخرج يحيى العلمي ورأى وقتها كثير من النقاد ان هذا العمل يعد من اهم وارفع المسلسلات العربية على الاطلاق وكان ايضا اعادة اكتشاف لجانب عظيم من جوانب موهبة احمد زكي من خلال قدرته على المعايشة الكاملة لشخصياته فكان هو طه حسين بكل سكناته ولفتاته وتفاصيله واستطاع بحركات جسده ان يؤكد انه يملك امكانيات عبقرية تجعله قادرا على تطويع كامل مكوناته الانسانية لأداء الشخصية وسألته عن هذه الشخصية هل وجدت سمات مشتركة بينك شخصيا وبين شخصية العميد حتى تجسدها بكل هذه البراعة؟ قال: ربما كانت حالة الفقد من اهم هذه السمات المشتركة طه حسين فقد بصره طفلا ولم يولد اعمى وأنا فقدت اشياء كثيرة في طفولتي ايضا.

وبقدر ما كان هذا التقمص الهائل لشخصياته محل اشادة هائلة من النقاد ووصفوه بالعبقرية وبقدر الاعجاب الهائل من الجماهير والذي جعلته يحلق في آفاق رحبة من النجاح الا ان -وكما لكل نجاح واجادة- الضريبة والمقابل الذي يجب دفعه وتسديده فان الضريبة كانت باهظة جداً على هذا النجم حيث كان يعاني اشد المعاناة ولفترات طويلة لكي يخرج من الشخصية التي تقمصها وعايشها بكل خلجاته.. ومع تنقله من فيلم لآخر ومن شخصية لأخرى بدأ الأمر اشبه بالمعاناة الدائمة فأين الوقت الذي يعيش فيه احمد زكي مع احمد زكي مع نفسه كانسان وكانت هذه الاشكالية هي المأساة الكبرى في حياته فهو لم يستطع ان يجد الحد الفاصل بين عمله كفنان وممثل وبين حياته كشخص طبيعي وانسان وقد عبرت الفنانة آثار الحكيم التي شاركته فيلم الحب فوق هضبة الهرم عن هذه الاشكالية بشكل مختصر ورائع عندما قالت انه يعيش ادواره وشخصياته لدرجة الجنون ويعاني آلاما شديدة لكي يخرج منها وهو الوحيد في جيله الذي اراه يتألم بهذا الشكل وبدا الأمر لي وكأنه يستمتع بهذا الألم.

ولعل اصدق وصف لما كان يعانيه هذا النجم العبقري ما قاله هو نفسه قال انا هارب بشكل دائم اجد نفسي وأتحدث مع نفسي ولا استطيع انا ابحث عن انا ومع كل الانضباط في الفن انا احيا على الشاشة ولا اجد نفسي في الواقع.

في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة نواصل الكشف عن المزيد من جوانب هذا النجم الكبير الفنية والانسانية ونتساءل لماذا رغم كل نجوميته السينمائية كان غائبا عن المسرح؟ وماذا عن السياسة في حياته؟ وكيف رأى تجربته في افلام السير الذاتية عبد الناصر والسادات وعبد الحليم ولماذا واجه الخسائر المادية كمنتج في فيلم السادات؟ وماذا قال عن تجربة زواجه وطلاقه السريع من زوجته الوحيدة؟ ولماذا فضل الاقامة في الفنادق بشكل دائم.

