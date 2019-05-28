إيمانيات

«اللّهمّ صلِّ عَلَى محمّدٍ وآلِهِ، في كُلِّ أوانٍ، وعَلَى كُلِّ حالٍ، عَدَدَ ما صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيهِ، وأضْعافَ ذلِكَ كُلِّهِ بالأضْعافِ التي لا يُحْصِيها غَيْرُكَ، إنّك فعّالٌ لما تُرِيدُ».

يبقى للنبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) دوره الكبير في وعي المؤمنين الذين يشعرون بفضله على الناس كلّهم وعلى الحياة كلّها، لأنّه قد أدّى رسالة الله خير أداء وجاهد في سبيلها خير جهاد.. الأمر الذي يفرض عليهم أن يعبِّروا عن إخلاصهم له، وارتباطهم به واعترافهم بجميله، وذلك بالطريقة التي علّمهم الله إيّاها، وهي الصلاة عليه.. ليحرِّكوها في كلّ وقت وفي كلّ أوان وعلى كلّ حال بكلّ الأعداد التي يمكن للصلاة أن تنطلق بها، فيمن صلّى الله عليه من رسله وعباده، وفي أكثر من ذلك بالأضعاف التي لا يحصيها غيره.. وهكذا يدخل الإنسان المسلم شهر رمضان بوعي ويحضنه بمحبّة، ويتحرّك معه بمعرفة، وينفتح على واجباته بإخلاص.