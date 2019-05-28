مال وأعمال

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع برنامج طموح لمشاركة القطاع الخاص المنتج والفعال في الناتج القومي الإجمالي، وتأتي هذه الخطوة عقب ان تم رفع رسوم الخدمات على الوافدين والتي تعتبر حلولا غير مجدية لرفع الإيرادات المالية بنسبة 30% مقابل تقديرات الإنفاق العام،بنحو 7 مليارات دينار على أن تبدأ مع ميزانية 2021.

وكشفت مصادر أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لوضع الحلول الفعالة لتعظيم إيرادات الدولة في المستقبل من خلال تنويع المجالات مع الشراكة والخصصخة والتخصيص وبيع بعض الأصول وايضا تفعيل مشاريع املاك الدولة وتنميتها بالتعاون مع القطاع الخاص على جميع القطاعات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ولفتت إلى أن توجه الحكومة المستقبلي يهدف لإشراك حقيقي للقطاع الخاص المحلي في المشاريع والخدمات حيث تسعى إلى استرداد القطاع الخاص الكويتي دوره مع جعل الحكومة تنأى عن الإدارة في بعض المرافق، ليظل دورها رقابياً واشرافياً مؤكدة أن القطاع الخاص المحلي اكد نجاحه في ادارة العديد من المشاريع ما يجعل التجربة اكثر نموا في المرحلة المقبلة.

وألمحت المصادر إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للدولة سوف تضع القطاع الخاص المحلي والشركات الكويتية في مرمى الاستثمار والتنمية التجارية لتعزيز الحركة المالية والتجارية في الأسواق المحلية وعلى مختلف الصعد ليصبح القطاع الخاص الشريك الفعلي للحكومة في التنمية المستقبلية.

وكانت الحكومة اصدرت قراراً يقضي برفع رسوم 90 خدمة، بنسب تتراوح بين 300% و400%. وتتعلق زيادة الرسوم بالخدمات التي تقدمها الدولة للشركات والأفراد، وتشمل المواطنين والوافدين.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإيرادات وترشيد الدعم، حيث يشير إلى أن الخدمات المقرر زيادة رسومها لم تشهد أي تعديل منذ 40 عاماً.

وتعد زيادة رسوم الخدمات بمثابة حلول قصيرة المدى، مشيرا إلى أن آثارها لن تدوم طويلاً، في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط، وازدياد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية. وبحسب بيانات وزارة المالية، تنفق الحكومة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم الخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما تقول الحكومة إنها تسعى إلى توجيه الدعم فقط للمستحقين من المواطنين.

