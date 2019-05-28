مال وأعمال

أظهر تقرير حديث احتلال صندوق الثروة السيادي الكويتي المرتبة الرابعة بين أكبر 81 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول.

وبحسب الموقع الرسمي المتخصص برصد حركة الصناديق السيادية حول العالم «SWFI»، بلغ إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي نحو 592 مليار دولار.

وهو الثاني في منطقة الشرق الأوسط بعد الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي والبالغ قيمة أصوله 696.66 مليار دولار.

وجاء الصندوق السيادي النرويجي والمعروف باسم، صندوق المعاشات الحكومية، في المرتبة الأولى بإجمالي أصول بلغت قيمتها 1.073 تريليون دولار، يليه الصندوق السيادي لدولة الصين الشعبية ثانياً بقيمة 941.42 مليار دولار.

والجدير بالذكر، أن الصندوق السيادي الكويتي استقر عند نفس القيمة منذ آخر تحديث لقاعدة بيانات معهد «SWFI»، ولم يُسجل أي تغيير

سلبي.

