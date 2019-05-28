مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 37?09 نقطة ليبلغ مستوى 5628?6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?66 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 94?9 مليون سهم تمت من خلال 4759 ألف صفقة نقدية بقيمة 22?5 مليون دينار كويتي (نحو 76?5 مليون دولار أميركي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 13?6 نقطة ليصل إلى مستوى 4734?1 نقطة بنسبة 0?29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49?4 مليون سهم تمت عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 3?4 ملايين دينار (نحو 11?5 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 48?5 نقطة ليصل إلى مستوى 6090?5 نقطة بنسبة ارتفاع 0?80 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45?5 مليون سهم تمت عبر 2916 صفقة بقيمة 19 مليون دينار (نحو 64?6 مليون دولار).

وكانت شركات (مواشي) و(آن) و(انوفست) و(الاعادة) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(اهلي متحد) و(بيتك) وبنك وربة و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (بيان) و(العيد) و(المعدات) و(منشآت) و(وطنية د ق) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن توقيع عقد مع المقاول الرئيس لمصلحة (الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة) بقيمة تبلغ نحو 4 ملايين دينار (نحو 13?6 مليون دولار) لمدة 14 شهراً ونصف الشهر.

كما تابع هؤلاء إفصاح من شركة (صناعات أسمنت الفجيرة) بشأن التخارج من (مصنع أسمنت صحار) مقابل 60 مليون دولار أميركي.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

