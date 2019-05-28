مال وأعمال

واصلت أسعار النفط الخسائر لأدنى مستوياتها هذا العام نتيجة مخاوف من أن تتسبب الحرب التجارية الصينية- الأميركية في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وذلك على الرغم من أن تخفيضات في المعروض تقودها أوبك قدمت بعض الدعم للاسعار.

خبير الشؤون النفطية د. محمد الشطي أكد أن وصول أسعار النفط لمستويات مرتفعة، لابد أن يصاحبه انقطاع كبير للمعروض وسحوبات من المخزون وتقليص في القدرات الانتاجية بشكل يسمح للأسعار ان ترتفع الي تلك المستويات.

ولفت إلى أنه على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على المعروض الا ان اسعار نفط خام الاشارة تظل تدور بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل وذلك لوجود كفاية من المعروض وطاقه إنتاجية غير مستغلة وتطمينات من المنتجين.

وأضاف، يتابع العالم مستويات المخزون النفطي لانها في نهاية المطاف هي التي تؤكد توازن الاسواق من عدمه وقد أظهرت بيانات ارتفاع المخزون النفطي الاميركي وهو ما اسهم في ضغوط على اسعار النفط الخام على الرغم من تعرض حركه التجارة في الخليج للتخريب والتهديد المباشر.

وأشار إلى أن التصعيد الاميركي- الصيني فيما يتعلق بالتجارة وفرض تعريفات على الواردات من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة وما سبقها من قيام الولايات المتحدة بفرض ضريبة على الواردات من الصين بلاشك سيكون له تأثير كبير على اداء الاقتصاد العالمي ومعدل الطلب العالمي على النفط ويقدر البعض بانه ممكن ان يخفض الطلب على النفط بمقدار 300 الف برميل يوميا على الأقل وهو يضغط على اسعار النفط.

