آراء

لا تزال الأجندات الاميركية مبعثرة حينما يتم الحديث عن السياسة الاميركية ازاء الشرق الأوسط. فلا تزال أولى الاولويات الاميركية تتمثل في الحفاظ على الامن الاسرائيلي وتأمين امدادات البترول والابقاء على نفوذها الجيوسياسي في المنطقة لاسيما في ظل تصاعد التنافس من قبل قوى دولية صاعدة تتمثل في كل من الصين ومشروعها في طريق الحرير، وروسيا وبحثها الدائم عن المياه الدافئة والحفاظ على حدودها الاسلامية ومحاربة الاسلاميين واستخدامهم في حروب الوكالة في الوقت نفسه بالاضافة الى الهند التي أزعجها التقارب الصيني -الباكستاني. كل تلك القوى تمكنت من صياغة رؤيتها ومشروعها ازاء المنطقة والذي حظي بالاعتراف الاميركي لاسيما في ظل الادارة الاميركية السابقة للرئيس باراك اوباما الذي قدم دعوة التدخل الروسي في سورية لحل ازمتها بعد اعترافه بفشل سياسته في القيادة من الخلف.

كل تلك الأسباب تجعل هذه المنطقة تكتسب أهمية كبرى لكن اختلفت الأدوات الاميركية في الوصول الى تحقيق تلك الغاية من دعم الانتقال الديموقراطي للسلطة الى الثورات التي تظهر من آن لآخر وصولا الى اعلان الحروب على الدول الاقليمية واهمها ايران تارة، وتركيا تارة اخرى لاسيما الحرب الاعلامية والاقتصادية في الحالة التركية الا ان الحالة الايرانية أضحت اكثر تقدما مع قرع طبول الحرب القادمة.وتوسع هذه الدول في تحقيق طموحاتها الاقليمية لم يأت الا بفعل الاخفاقات الاميركية المتتالية ما يؤكد ويعكس حالة الخلل في تلك الاولويات والأدوات في الوقت نفسه فايران تمكنت من تحقيق توسعها في جميع الدول التي ادعت اميركا انها تسعى لدعمها وتأمين انتقالها الديموقراطي بما في ذلك العراق ولبنان واليمن وغيرها ويرجع فشل تلك السياسة الى حالة الازدواجية التي تعيشها السياسة الاميركية ما بين دعم الجماعات المتطرفة كجزء من حروب الوكالة في الوقت نفسه محاولاتها لمحاربة الارهاب ودعم الانتقال الديموقراطي. كذلك ادعائها لتحقيق العدالة الذي سرعان ما يتلاشى في تعاطيها مع الملف الفلسطيني الاسرائيلي ناهيك عن حروبها الكلامية ضد ايران لضمان النجاح في الانتخابات ومغازلة لوبي السلاح الاميركي ومصداقية المواجهة الحاسمة كل ذلك يجعل حسم تلك الملفات اشبه بالعمليات الصعبة والمستحيلة واهمها الاستفادة التي سوف تجنيها شعوب المنطقة من تلك الحروب غير انها ستكون لشفط مليارات العوائد البترولية والتي سرعان ما تتأثر بفعل تلك الحروب الكلامية والحديث عن قرب المواجهة. تفعيل ثقافة الوساطة والدبلوماسية والحياد الايجابي وهو النموذج الذي حاولت الكويت تبنيه حيث أعلنت عن اولوية السلام والمساواة العادلة في التعاطي مع جميع دول المنطقة واعلاء عن شأن خطط التنمية البشرية والاقتصادية بصفتها الطريق الحقيقي للنهوض في هذه المنطقة التي انهكتها الحروب والاضطرابات الامنية المتعاقبة.

