آراء

الترفيه هو أي نشاط يقوم بتوفير التسلية أو يسمح للأشخاص بتسلية أنفسهم بأوقات الفراغ وهذا هو التفسير العلمي للترفيه وهو شيء مهم للانسان بخضم الحياة اليومية التي نعيشها بهذا الزمن وهو مهم أيضا للطفل ونشأته وعقله، ولذا نجد الكثير من الدول المتقدمة والمتطورة التي تهتم بالانسان ونشأته وصحته لا تدخر وسعا من اجل توفير كل وسائل وأماكن الترفيه التي تخدم الانسان وتخص الطفل في ذلك، وللترفيه أنواع كثير منها الصيد والمسرح والسينما ومدن الألعاب (مدينة الملاهي) والحفلات الموسيقية والغنائية، ولكن السؤال الذي بات يتكرر في كل عطلة أو اجازة بالكويت على وجه الخصوص ليش الكويتيين يسافرون؟ وما يصدقون يلقون اجازة الا تسابقوا على السفر ومغادرة البلاد؟

ونحن نعيش الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل اعاده الله على الجميع بالخير والبركة كل عام ومنتظرون عيد الفطر المبارك وهو من اهم الأعياد بالعالم الاسلامي ويعقب هذا العيد المبارك بداية العطلة الصيفية للأطفال، وبات الجميع يضع الخطط لقضاء عيد الفطر والعطلة الصيفية، وتجد السواد الغالب من اهل الكويت يتجهون للترفيه خارج الكويت والجزء القليل منهم يعتمد على أماكن الترفيه داخل الكويت التي هي بواقع الحال قليلة وتكاد تكون محدودة وشحيحة بالاضافة لغلاء أسعارها التي وصلت لحد المبالغة فيها وتجعل الكثير من الكويتيين البسطاء يعزفون عن التوجه لها، ومع كل هذا تجد من يسأل ليش الكويتيين يسافرون؟ وللعلم لمن يسأل هناك غالبية من الكويتيين البسطاء من اهل الغالبية الصامتة يقترضون من البنوك المحلية لكي يوفر الترفيه لنفسه ولأسرته وهنا أتكلم عن البسطاء فقط من اهل الكويت، وهل يعقل أن بلد ساحله ممتد من شماله الى جنوبه لا يوجد فيه سوى منتزه واحد فقط تم انشاؤه ببداية عام 1987م ويعد اليوم من أفقر المنتزهات الترفيهية بالعالم ومن أغلاها ثمناً على شنو ما أدرى؟ وأن جينا لمدينة الألعاب المعروفة بالمدينة الترفيهية التي أنشئت في عام 1984م وأغلقت بعام 2015م لكونها أصيبت بالكهولة والقدم وباتت لا تقنع الطفل الكويتي بمحتواها الذي كان بالعقد الثامن من القرن الماضي، شيء نحسد عليه ككويتيين ولكن دوام الحال من المحال وعقلية ابحث عن المكسب فقط دون النظر للتحديث والتطوير جعلتها مدينة اشباح وضاعت بوصلة عودة الترفيه لها وضحكة الأطفال التي اختفت منها وذلك الفرح طار بسبب سوء الادارة وللحين تسألون ليش الكويتيين يسافرون؟ ومع هذا كله نستذكر ان الكويت بالماضي القريب كانت مركزا للفنون والثقافة والطرب والغناء ولكن اليوم بات الغناء والموسيقى شبه ممنوع وبتنا لا نرى تلك الحفلات الغنائية التي كانت تنتشر بمختلف فنادق الكويت بالأعياد والمناسبات السعيدة وكانت تجمع الأسر الكويتية والوافدة بأجواء السعادة والفرح واليوم عشان فندق أو مطعم يضع موسيقى فقط يحتاج مليون موافقة وترخيص، ورقيب قاعد عافس وجهه ناطر الزلة، ولكوننا في وطن عزيز يتمتع بأجواء حارة جدا اغلب أوقات السنة إذن لا جدوى من سياحة الحدائق العامة المفتوحة ولأن الكويتيين أهل بحر ويعشقون السباحة وفنونها المتعددة والصيد أصبح البحر عزيزا عليهم بسبب الشاليهات التي أخذت أغلب الساحل البحري وإن تبي تتمتع برحلة صيد تجد أغلب البحر بات ممنوع الصيد فيه! واليوم أصبح الترفيه بالكويت مقتصرا على عدد بسيط من المجمعات المغلقة من خلال مطاعمها المنتشرة والمتعددة ويخرج لك ناس يقولون لماذا السمنة متزايدة بالكويت؟ يا عمي اهل الكويت الله يعينهم ما ظل عندهم سوى ترفيه من خلال الأكل والوناسة بالمطاعم، وحتى المطاعم تجد من يحاربهم عشان تسكَّر وكأن هناك من يكره الترفيه والفرح لأهل الكويت!

والحين ونحن نتخم أقول «ما هست ترفيه» وإننا بحاجة ماسة للترفيه من أجل الانسان والطفل الكويتي حتى يعود لعمله بروح ونفسية متجددة بعد كل اجازة أو عطلة، وهنا أترحم على العم المرحوم/ صالح شهاب راعي الترفيه بالكويت وعلى أيام الترويح السياحي على بساطته كان ترفيها حقيقيا يجمع الكويتيين على قلب واحد، وهذه الكويت صلّ على النبي وما عاد عندي سوى الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم حسد الحاسدين ويعود الفرح والترفيه للكويتيين ونعود كما كنا ويختفي السؤال الذي يقول ليش الكويتيين يسافرون بكل اجازة وعطلة؟ ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن مينون يسأل: ليش ما يبون البسطاء من الكويتيين ينعمون بالترفيه؟ الجواب كيفهم وأهم أبخص وأنت يوووز واركد يا مواطن.

