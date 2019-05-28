آراء

في ظل الفوضى الخارجية الخانقة، وتنامي اصوات قرع طبول الحرب، واتسام الاوضاع بالمنطقة بعدم الاستقرار بحيث اذا ما أتت حرب بالمنطقة فكل الدول المحيطة ليست بمنأى عن تبعاتها، خصوصا وأن الشريان الوحيد للتجارة البحرية سوف يعطل نتيجة الحرب، ما سيؤثر على الحياة الاقتصادية والمعاملات التجارية والقدرة الشرائية، وبالتالي على التوازنات السياسية. ونتيجة لهذه الاوضاع الاقليمية قد يبرر البعض اقتراب الخطر المحدق بتجاوز القانون واتخاذ قرارات غير دستورية وقانونية، والالتفاف على اللوائح والنظم، بحجة أن الأوضاع الاقليمية لا تتحمل أي تأخير أو تماطل خصوصا مع طول الدورة المستندية.

ان التحجج بعدم استقرار الاوضاع الاقليمية من أجل تمرير مشاريع قوانين أو مصالح أو اتفاقات يقوض أسس الدولة المدنية التي تأسست عليها الكويت منذ عقود، ويلغي أدوار الرقابة البرلمانية الباهتة أصلا، وفي هذا الصدد نستذكر ما فعله رئيس وزراء بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية، حيث كانت حينها بريطانيا مخربة بفعل الضربات النازية، الا أنه عندما علم بأن هناك قاعدة جوية بجانب مدرسة للأطفال تثير قلقهم وفزعهم بفعل أصوات المحركات النفاثة أمر مباشرة بنقل القاعدة الجوية لمكان آخر حتى لا تؤثر على دراسة الأطفال وتكوينهم المعرفي والنفسي، هذا وبريطانيا حينها في خضم حرب ضروس، كما ينسب له كذلك سؤاله لوزرائه عن أوضاع المؤسسات ببريطانيا، فأجابوه بأنها مدمرة فسألهم عن القضاء، فأجابوه بأنه بخير فقال مقولته الشهيرة «اذن بريطانيا بخير».

ان الذي يقوي الدول أيام الصراعات والأزمات هو تطبيق القانون كيفما كان الوضع، فالقانون هو الكفيل باحترام الحقوق والواجبات وضمان هيبة الدولة ومؤسساتها وكيانها، وما عدا ذلك فهو مجرد هراء يستحق المساءلة والجزاء.

فكيفما كانت الاوضاع الاقليمية متدهورة وعلى مشارف حرب خطرة فان الضمان لتماسك البنيان الداخلي وقوة الاقتصاد والاصرار هو بالالتجاء الى القانون وقنواته الدستورية، وغير ذلك فهو فقط محاولة لذر الرماد في العيون تكريسا للفساد.

والله من وراء القصد،،،

