آراء

الاحداث المتصاعدة والملتهبة التي تحدث يوما بعد يوم في منطقتنا بين اميركا وايران والتهديدات باندلاع الحرب كما يقول رئيس مجلس الامة السيد مرزوق الغانم تدعونا لليقظة والاستعداد.. ولكن لم يطلعنا هو أو الحكومة على خطة الحكومة ولم يبينوا لنا الاستعدادات اذا اندلعت الحرب -لا سمح الله- لان الكل لا يريد لهذه الحرب ان تندلع لانها ستكون مدمرة وشاملة ونحن كدولة سوف نكون بوسط هذه الحرب وسوف يكون لنا نصيب من صواريخهم التي هي كالعادة تنزل بالخطأ على الناس لتقتل وتدمر فهذه الحرب ستكون مدمرة وستجرب بها كل الاسلحة الفتاكة سواء كيماوية أو غيرها من الاسلحة المتطورة؛ لتجرب فينا وتكون حرباً بلا رحمة ولا رأفة بين الطرفين.

الكل لا يثق في استعدادات حكومتنا للحرب الى الآن!! ولم نر اي شيء على ارض الواقع لم نر الملاجئ التي تتحدث عنها وكأنها ملاجئ مزودة باحدث وسائل الحماية وبكل ما يحتاجه الفرد وتقي من الهجمات الكيماوية وصواريخها، وهل وزارة الصحة التي صرح اكبر مسؤول فيها بان الادوية سوف تكفي لستة اشهر فقط واذا استمرت الحرب لسنوات ما خطة وزارة الصحة لهذه الحرب؟ وما الادوية التي يحتاجها الناس؟ وهل توجد امصال اخرى للاسلحة الكيماوية؟ وايضا المخزون الغذائي كم سيكفي هو والماء؟ يجب ان تطلعنا الحكومة على استعداداتها وتبين لنا لا ان تجعلنا عُرضة للاشاعات، على الحكومة أن تتكلم بكل وضوح وصراحة لا ان تدس رأسها في الرمل وفي مثل هذا الوقت العصيب لماذا لا تكون عندنا منازل مهيأة لهذه الظروف والاحداث تكون فيها ملاجئ حديثة ومزودة بكل الوسائل التي تحمينا من شر الحرب وتبعاتها منازلنا منازل تقليدية يجب ان تكون فيها ملاجئ ويجب ان يجبر كل شخص يبني منزلاً ان يكون عنده ملجأ في منزله وايضا المنازل الحكومية يجب ان تكون حديثة ومزودة بالملاجئ كل منزل به ملجأ. في دولتنا الى الان لا ندري منها ما هو مصيرنا؟ الكل مستمع للشائعات فقط يجب ان يظهر لنا ناطق رسمي ويتحدث بكل صراحة ووضوح عن الاحداث المتلاحقة لا ان يجعلنا عرضة للشائعات والاقاويل.

ملاحظة مهمة جدا: بسبب الاحداث المتتالية والحروب التي تنشأ بين فترة واخرى قريبة منا اتمنى واناشد وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد بتجنيس البدون لأنهم خير من سيدافعون ويشاركون في حماية الكويت اذا جد جديد واندلعت الحرب -لا قدر الله- اتمنى ان تؤخذ هذه الملحوظة بعين الاعتبار.

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

