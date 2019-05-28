وطن النهار

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني كلا من الرائد طبيب دكتور عبدالله علي عبدالله، الحاصل على البورد الكويتي في تخصص (الأنف والأذن والحنجرة)، وأول طبيب في الحرس الوطني يحصل على هذه الشهادة، والنقيب عبدالعزيز نايف معاشي، الذي نفذ قفزة مظلية فوق منطقة الخيران حاملا علم الحرس الوطني، والنقيب مزعل سعود عبدالرحمن، صاحب الفكرة المتميزة (استخدام الميزان الالكتروني لوزن الذخيرة ومعرفة عددها)، والتي أثبتت تجربتها انجاز العمل بدقة مع توفير الوقت.

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد بجهود الضباط وتحقيق انجازات مشرفة تليق بالحرس الوطني. مؤكدا على نهج الحرس الوطني بتكريم المتميزين وتشجيعهم والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تسهم في تطوير آلية العمل.

كما شدد على أن الحرس الوطني يفتح الباب أمام منتسبيه للتزود بالعلم والمعرفة بوصفهما السلاح الحقيقي لضمان أمن الوطن ورفاهية مواطنيه.

حضر التكريم مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.

