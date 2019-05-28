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استقبل نائب وزير الخارجية الإيراني

صباح الخالد تسلَّم رسالة من ظريف


استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس في ديوان عام الوزارة نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين عراقجي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت حيث نقل رسالة من وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.


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