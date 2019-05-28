وطن النهار

بحضور الرئيس الفخري للنادي الدبلوماسي الشيخة عايدة سالم العالي اقام النادي ممثلا برئيسته الشيخة هنوف البدر غبقة رمضانية مساء اول من امس بمتحف العثمان وبهذه المناسبة بارك الشيخ الدكتور احمد الناصر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية للامتين العربية والاسلامية ما تبقى من الشهر الفضيل، متمنيا ان يكون شهر خير وامن وامان على الجميع.

وقال الناصر في تصريحات للصحافيين ان الغبقة الرمضانية هي عادة اجتماعية بامتياز لتعريف المجتمع الدبلوماسي بعادات الكويت الاصيلة وثقافته المميزة، كما تهدف غبقة النادي الدبلوماسي الى تعزيز اواصر التواصل بين المجتمع الدبلوماسي في الكويت.

واضاف ان النادي الدبلوماسي تميز في الـ 15 عاماً الاخيرة بالعديد من الانشطة والفعاليات لتعريف الاسرة الدبلوماسية بالعادات و التقاليد الكويتية الاصيلة وهذه الغبقة تأتي في هذا الاطار، متوجها بالشكر للنادي الدبلوماسي على تلك الجهود المحمودة.

وردا على سؤال حول التنوع الذي تنتهجه الدبلوماسية الكويتية في التواصل مع الاخر ما بين الادوات الاقتصادية و الثقافية اوضح الناصر ان النادي الدبلوماسي حريص على اختيار اماكن فعالياته وانشطته بحيث تكون ذات مدلولات رمزية، لافتا الى أن اختيار بيت العثمان لاقامة الغبقة يعكس الاصالة الكويتية لما لهذا البيت من عبق وتاريخ طويل، متوجها بالشكر للقائمين على متحف بيت العثمان على جهودهم في انجاح هذه الغبقة.

من جانبها قالت رئيسة النادي الشيخة هنوف بدر الصباح في كلمتها خلال الغبقة السنوية للنادي أن غبقة هذا العام تميزت بحضور عدد كبير من الجالية الدبلوماسية في الكويت ولفيف من صديقات النادي من الشخصيات النسائية في المجتمع الكويتي.

وأضافت أن اقامة النادي هذا العام معرضا مصاحبا للحفل لمقتنيات ومعروضات الهيئات الدبلوماسية من كتب ومجسمات تعريفية ميز هذه الغبقة، مشيدة بالدعم الذي يتلقاه النادي من وزارة الخارجية منذ انشائه مشيرة الى ان النادي يعمل منذ 2003 وعلى مدار 15 سنة ولم ينقطع ولديه نشاطات عديدة وناجحة، ورحبت البدر بالحضور متمنية للجميع دوام الصحة و السعادة.

بدوره قال الأمين العام بالانابة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل ان الاحتفال بوجود عدد كبير من الدبلوماسيين وزوجاتهم أعضاء النادي الدبلوماسي يؤكد على تواصل الكويت الدائم مع الحضارات.

وأشار الى أن اختيار متحف العثمان لكونه يعرض فيه التراث والثقافة الكويتية والمقتنيات التاريخية والأكلات الشعبية بوجود عدد كبير من المفكرين الكويتيين،لافتا الى أن ذلك يؤكد على انفتاح الهوية الكويتية على الصداقة والسلام مع جميع الدول.

وعن تعاون المجلس مع السفارات لاقامة الأسابيع الثقافية قال العبدالجليل ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم ينقطع يوما عن اقامة الأسابيع الثقافية العربية وأسابيع الدول الصديقة والأجنبية في الكويت،لافتا الى وجود عدد من المشروعات المتميزة التي ستقام هذا العام لعدة دول.

وأضاف: لقد أعددنا لها العدة ضمن المهرجانات المخطط لها وأيضا منفردة، مبينا أن هذه هي رسالتهم في المجلس من اعداد ومشاركة أيضا في جميع الاحتفالات لنقل وتعريف العالم بالثقافة والفلوكلور الكويتي داخل الكويت وخارجها.

وذكر العبدالجليل أن يوم التاسع من يونيو المقبل سيشهد احتفالية سيقيمها المجلس في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة مرور 120 عاما على نشأة العلاقات السياسية بين الكويت وبريطانيا وهي عبارة عن معرض للصور الفوتوغرافية ومجموعة من الأفلام الوثائقية والمحاضرات والأمسيات الفنية.

