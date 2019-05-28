وطن النهار

قام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بجولة تفقدية لمباني مطار الكويت الدولي للوقوف على استعدادات الادارة العامة للطيران المدني لموسم الصيف.

وقالت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية في بيان صحافي أمس الاثنين ان الوزير الروضان اطلع خلال الجولة التفقدية على سير العمل في القطاعات التشغيلية في المطار. ونقل البيان عن الروضان تأكيده أهمية تقديم الخدمات اللازمة للمسافرين بجودة عالية في جميع مباني الركاب وكذلك التأكد من سلامة التشغيل بكفاءة وانضباط في كل القطاعات التشغيلية.

