وطن النهار

تقدمت 16 شركة متنافسة على المناقصات الخاصة بانشاء وانجاز المباني العامة وخدمات البنى التحتية في عدد من ضواحي مدينة المطلاع السكنية حيث كانت اولى هذه المناقصات بالضاحية n11 لاعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية ذاتها حيث كانت اقل الاسعار المقدمة للمشروع 22 مليون و700 الف دينار، اما المناقصة الثانية فقد كانت بالضاحيتين n7 _ n8 وهي للاعمال الخاصة بانشاء وانجاز المباني العامة، الى جانب خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضواحي n6 n8 n9 حيث كانت الشركة الاقل سعرا بمبلغ 26 مليون و950 الف، والمناقصة الثالثة تعني بانشاء وانجاز المباني العامة بالضاحية n10 قدم لها السعر الاقل بمبلغ 22 مليون و820 الف دينار، والمناقصة الرابعة خاصه بانشاء وانجاز المباني العامة بالضاحية n6 n9 وبمبلغ 30 مليون و718 الف دينار.

من جانب اخر اعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تاجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة انشاء وانجاز وصيانة عدد 4 خطوط مياه عذبه رئيسيه قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي الى مجمع المياه المقترح بمدينه جنوب المطلاع السكنية الى تاريخ 2 يوليو 2019 بدلا من 9 يونيو 2019.

