loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خادم الحرمين الشريفين استقبل رئيس مجلس الأمة


استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اول من أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
وتناول الغانم الافطار مع خادم الحرمين الشريفين، اضافة الى عدد من ضيوف المملكة يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، واصحاب الفضيلة العلماء، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام وكبار المسؤولين والعاملين في شؤون الحج وعدد من الامراء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة