وطن النهار

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اول من أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وتناول الغانم الافطار مع خادم الحرمين الشريفين، اضافة الى عدد من ضيوف المملكة يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، واصحاب الفضيلة العلماء، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام وكبار المسؤولين والعاملين في شؤون الحج وعدد من الامراء.

