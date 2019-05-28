وطن النهار

أعلنت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية عن توفيرها 3400 سلة غذائية استفاد منها 21 ألف محتاج وذلك من ريع وقفية افطار الصائم خلال رمضان الحالي 2019 بتكلفة بلغت أكثر من 54 ألف دينار. وقال رئيس فريق كبار المتبرعين في الهيئة يوسف سالم الصميعي: ان افطارات الصائم خففت المعاناة الحادة في الشهر الفضيل عن أكثر من 21 ألف شخص في 3 دول عربية استحوذت اليمن على حصة الأسد منها بسبب الظروف القاسية جداً هناك، حيث استفاد منها 9500 مواطن بكلفة 30 ألف دينار كويتي ، ثم أهالي غزة 5000 مواطن بتكلفة 15 ألف دينار ثم 7 آلاف محتاج في الداخل السوري وصلتهم عبر تركيا بكلفة 7 آلاف دينار.

