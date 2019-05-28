وطن النهار

واصلت الحسينيات احياءها ليلة استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام واعمال ليالي القدر المباركة والتي تصادف الـ: 21 من شهر رمضان ففي حسينية اهل البيت عليهم السلام ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ بدر الشريفي والذي استهل محاضرته قائلا: هذه الليلة هي من ليالي القدر المباركة اضافة الى ان فيها عدة مزايا ففيها رفع عيسى ابن مريم عليه السلام الى السماء وفي نفس هذه الليلة قبض موسى ابن عمران وهذه الليلة اختارها الله عزوجل لتكون ليلة رحيل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مؤكدا انها ليلة عظيمة ونحن فيها نقوم بعزاء لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام للاجر والثواب».

وقال الشريفي: «انه بعد ان ضرب اشقى الاشقياء عبدالرحمن بن ملجم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلامه وهو في محرابه ساجدا وبعد الامساك به واحضاره الى امير المؤمنين فقال الحسن عليه السلام لوالده عليه السلام: هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك، ففتح أمير المؤمنين عليه السلام عينيه ونظر اليه وهو مكتوف وسيفه معلق في عنقه، فقال له بضعف وانكسار وصوت رأفة ورحمة: يا هذا لقد جئت عظيماً وخطباً جسيماً أبئس الامام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء؟ ثم التفت عليه السلام الى ولده الحسن وقال له: ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن اليه وأشفق عليه، ألا ترى الى عينيه قد طارتا في أمّ رأسه؟ وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً؟».

مضيفا: «أن الامام قال لولده الحسن يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب الينا الاّ كرماً وعفواً، والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته، بحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدماً، ولا تغل له يداً، فان أنا متّ فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، ولا تمثل بالرجل فاني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وان عشت فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به، فان عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب الينا الاّ عفواً وكرماً».

واكد الشريفي على ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اكد لنا بان من سيرة وافعال اهل البيت عليهن السلام هو العفو عن اعدائهم عند المقدرة مضيفا انه لو ان الامام علي بن طالب عليه السلام قدر الله له العيش بعد هذه الحادثة فانه بالتاكيد سيعفو عن اللعين عبدالرحمن بن ملجم وهو من علمنا العفو والتسامح عن الأعداء.

واختتم الشريفي بقراءة وصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لابنائه وللمسلمين عامة بقوله: «حيث قال امير المؤمنين فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وأن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوى عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وان البغضة حالقة الدين ولا قوة الا بالله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب والله الله في الأيتام لا تغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقكم الى العمل به غيركم والله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا وان أدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف من ذنبه والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفئ غضب ربكم والله الله في صيام شهر رمضان فان صيامه جنة من النار والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث، والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم ثم قال الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالتواصل والتباذل والتبار واياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته».

واختتم المجلس باعمال ليالي القدر من دعاء رفع المصاحف واستكمال قراءة دعاء الجوشن الكبير.

