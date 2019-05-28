وطن النهار

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بالرسالة والدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف في نشر الثقافة الاسلامية الوسطية في العالم العربي والاسلامي وابراز سماحة الدين الحنيف وتعاليمه السمحاء التي تدعو الى السلام والمحبة والعدالة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية فضيلة العالم الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقال الشعلة: اننا في الكويت نثمن دعوة علماء الأزهر الشريف وندعم دورهم الذي ينطلق من صحيح الدين بعيداً عن المغالاة والتصدي للتطرف والعنف والارهاب وهو النهج الذي تتبعه الكويت من خلال مساجدها العامرة بالرواد من المواطنين والوافدين على مدار العام ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد عمر هاشم عن خالص تقديره للدعوة السنوية التي يتلقاها من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للمشاركة في الدعوة الى الله تعالى من خلال مساجد الكويت الفريدة في عمارتها وعمارها.

وقال: منذ عقدين من الزمان وأنا ألبي دعوة وزارة الأوقاف سنوياً لما للكويت أميراً وحكومة وشعباً في نفسي من مكانة خاصة تجذرت على مدار السنوات نتيجة رؤيتي للعمل الخيري والانساني الذي أصبح صناعة كويتية وقد رأيت بأم عيني آثاره في بلادي وفي بلدان كثيرة ولهذا فلم يكن بغريب أن تكون الكويت مركزاً عالمياً للانسانية وأن يصبح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الانساني العالمي وهما لقبان مستحقان وغير مسبوقين من قبل أرفع منظومة أممية وهي هيئة الأمم المتحدة وأدعو الله تعالى أن يديم على الكويت هذه النعمة وأن تظل كما العهد بها نموذجاً يحتذى اسلامياً و دولة كبيرة في مواقفها الاسلامية تعمل على نشر ثقافة الوسطية.

