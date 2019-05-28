وطن النهار

أكدت وزارة الصحة جهوزيتها التامة لمواكبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لتقديم الخدمات والاسعافات الطبية لمصلي القيام في 17 مسجدا منها (الدولة الكبير) و(جابر العلي) بمنطقة الشهداء و(بلال بن رباح) في منطقة الصديق.

وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية في الوزارة منذر الجلاهمة في تصريح صحافي أمس الاثنين ان (الصحة) على أتم الاستعداد لهذه الليالي المباركة وقد بلغ اجمالي عدد العيادات الطبية الموزعة على مساجد الدولة بالمحافظات الست 20 عيادة وتضم الطواقم الطبية 70 فني طوارئ و6 مخبريين و15 ضابط اتصال لاستقبال البلاغات اضافة الى الهيئة التمريضية.

وأوضح الجلاهمة أن جميع العيادات الموزعة على هذه المساجد مجهزة تجهيزا كاملا لافتا الى أن عدد سيارات الاسعاف المشاركة بلغ أكثر من 20 سيارة اضافة الى سيارتي امداد واسناد والآليات المساندة.

ولفت الجلاهمة الى استعداد غرفة الطوارئ المركزية وأقسام الحوادث بالمستشفيات وغرفة العمليات بادارة الطوارئ الطبية لاستقبال الحالات الطارئة.

وأفاد بأن الوزارة ستزيد عدد القوة الفنية الموجودة في المساجد اذا استدعت الحاجة خلال ليلتي 25 و 27 من رمضان بسبب كثافة أعداد المصلين في هاتين الليلتين، داعياً جميع المصلين الى اتباع الاجراءات الوقائية وخصوصا مرضى السكري وضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى واحضار الكرت الصحي للاستدلال على نوعية مرضهم من اللجنة الطبية عند حدوث أي طارئ.

