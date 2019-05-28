وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة مبرة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار و رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم البغلي ان مبــرة ابراهيــم البغلــي للابــن البــار تعتبــر مــن المو?سســات الاجتماعيــة ذات الطابــع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه ا?و ولـي ا?مـره ا?و ا?حـد ا?قاربـه ا?و يقـوم ببـر وطنـه ومجتمعـه ، ا?ويقـوم ويعمـل علـى رعايـة وخدمــة وتا?هيــل الوالديــن وكبارالســن، عــن طريــق تنفيــذ بعــض المشــاريع التوعويــة الهادفـة والمتمثلـة فـي جاي?ـزة البغلـي للابـن البـار ا?حـد مشـاريعها الاجتماعيـة ، يتـم مـن خلالهـا تفعيـل مبـدا? الشـراكة الاجتماعيـة مـع كافـة ا?فـراد ومو?سسـات المجتمـع المدنــي والمو?سســات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة الكويــت لتحقيــق عــدة ا?هــداف تعـود بالنفـع علـى كافـة شـراي?ح وا?طيـاف المجتمـع الكويتـي.

جاء ذلك في خلال تكريمه وتكريم مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وجائزة البغلي للابن البار والذي مثل المبرة والجائزة في التكريم رئيس لجنة التحكيم جائزة البغلي للابن البار منصور السلامين خلال مهرجان تستاهلون في دورته الأولى الذي أقيم برعاية كل من مدير عام الهيئة العامة الشباب عبدالرحمن المطيري والشيخ دعيج الخليفة في فندق ميلينيوم الكويت السالمية.

وتم خلال المهرجان تكريم كل من أبدع في مجاله وحقق إنجازات ونجاحات ورفع اسم الكويت في المجالات التالية «الثقافي والرياضي والفني والعلمي والديني والتوعوي والتربوي والتطوعي والانساني وذوي الهمم «ذوي الاحتياجات الخاصة» وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشار البغلي الى ان مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار تأسست في عام 2007 واشهرت بقرار وزاري رقم «236/ أ» لسنة 2013.

وأوضح البغلي ان المبرة تهدف إلى تشجيع الأبناء والبنات على بر والديهم أو أولي أمرهم أو أقاربهم من خلال عمل برامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي، كذلك نوعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الأبناء والبنات واسرهم وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والتشجيع على العمل التطوعي للشباب ونشر ثقافة البر بالوالدين وعمل جوائز لطلبة مدارس الكويت وجامعات الكويت وتفعيل دور الابن البار في المجتمع بتشجيع الشباب على العمل التطوعي من المسنين والمرضى ودعمهم ماديا وأدبيا وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأولي أمرهم واقربائهم وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد ونشر وإعادة نشر المطبوعات والمنشورات بانواعها في مجال بر الوالدين وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة وعمل برامج سمعية ومرئية عن بر الوالدين وتنفيذ الانشطة الترفيهية والترويحية للآباء وابنائهم البررة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومساعدة الأبناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم واقربائهم وتوعية المجتمع من خلال نشر ثقافة رعاية الآباء المسنين واحتياجاتهم والعمل على تحفيز الأبناء لبر الوالدين.

وقال البغلي ان المبرة تضم مسابقات عديدة :

- مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع ا?فراد ومو?سسات المجتمع المدني.

- ومسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

- ومسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع جمعية التصوير الفوتغرافي.

- ومسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

- ومسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتية.

- ومسابقة تصميم وبرمجة موقع الكتروني بالنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.

- ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التربية.

- ومسابقة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

- ومسابقة وسام البغلي للابن البار للمرشدات.

بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

وأكد البغلي في كل عمل لا يتوقف الطموح الى حد معين ولاسيما في العمل الخيري مثل مسابقات البغلي للابن البار الطموح لدينا كبير ونطمح ان تصل جائزة البغلي للابن البار من تنظيمها محليا الي تنظيمها خليجيا ومن ثم عربيا حتى نصل الي العالمية وذلك ايمانا منا في اهمية تعزيز بر الوالدين.

وهناك خارطة طريق في المستقبل في كل ما يواكب العصر من التفنية وتطبيقها على مسابقات جائزة البغلي للابن البار.

وأضاف البغلي عندما نرى مثل هذه المهرجانات تقام لتكريم المبدعين فإنها تكون قد حققت الأهداف التي نرجوها مما ينعكس إيجابا على تنمية الكويت وتصل بلادنا الى الريادة في كل المجالات.

وأوضح البغلي ان مهرجان «تستاهلون» يبرز إنجازات وقدرات الشباب والرواد الكويتيين.

ومن جانبه، أكد أمين سر مجلس ادارة الجمعية الكوتيتة لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار الاستاذ منصور عايش السلامين ان المبرة تسعى دائما لتشجيع العمل التطوعي لخدمة كبار السن.

واوضح السلامين ان تنظيم مثل تلك المهرجانات حث المجتمع على تعريف اهمية كبار السن وبرهم وخدمتهم والاهتمام بهم ولاسيما تحقيق اهداف المبرة في خدمة وتأهيل ورعاية المسنين وكذلك تشجيع الشراكة الاجتماعية بين افراد المجتمع المدني في القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة بالاضافة الى جمعيات النفع العام.

وفي الختام شكر السلامين جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى راسهم المدير السيد عبدالرحمن المطيري والشكر موصول للشيخ دعيج الخليفة الصباح على دعوة مبرة ابراهيم طاهر البغلي في المشاركة بذلك المهرجان وان دل هذا على شيء انما يدل على مدى ترابط المجتمع الكويتي في تنمية المجتمع.

وفي نهاية الحفل قام كل من الشيخ دعيج الخليفة مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري بتكريم أكثر من 60 مبدعا ومبدعة في مجالات الرياضة والموسيقى والتمثيل والتصوير والهندسة والعمل الإنساني والإعلامي والشعر والأدب.

