وطن النهار

التكريم قيمة انسانية نبيلة، وفكر حضاري اصيل لا يصدر إلا من نفس كريمة، وهمة عالية، وهي من أسعد اللحظات التي يعشها الإنسان، لما تمثله من أسمى المعاني الإنسانية.

ووظف مهرجان تستاهلون في دورته الأولى الذي أقيم برعاية كل من الهيئة العامة للشباب والشيخ دعيج الخليفة في فندق ميلينيوم الكويت السالمية.كل إمكاناتها المادية والبشرية لإنجاح هذه الظاهرة الرائعة. وعندما يحتضن مهرجان تستاهلون تكريم كل من أبدع في مجاله وحقق إنجازات ونجاحات ورفع اسم الكويت في المجالات التالية «الثقافي والرياضي والفني والعلمي والديني والتوعوي والتربوي والتطوعي والانساني وذوي الهمم «ذوي الاحتياجات الخاصة» وغيرها من المجالات الأخرى.

وسعدت جدا بأن أكون أحد المكرمين بمعية عدد من الاخوة مع حفظ الألقاب منهم شيخ المعلقين خالد الحربان والاعلامي والمخضرم فخري عودة والفنان القدير عبدالعزيز المسلم والفنانة القديرة مريم الصالح والإعلامية القديرة منى طالب وآخرون لا يمكن ذكرهم لضيق المساحة.

إن هذا التكريم لم يأت من فراغ بل هناك جنود مجهولون ممثلة باللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار وعلى رأسهم رفيق دربي رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن وجميع العاملين في اللجنة ان مهمة القيام بالعمل الإنساني هو تكليف يُسعد الإنسان بالقيام به،ويعتبر مسؤولية في حمل العمل الانساني على اكتافي ورعايتي لجائزة الابن البار تأتي من ايماني بمشروع الشراكة الاجتماعية التي لايخفي على احد دورها في المجتمع وان أهمية استمرار المجتمع في غرس محبة الأعمال الإنسانية في نفوس الجيل الحالي، وان التكريم نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي بدأناه منذ عام 2007م واستمر لمدة اكثر من 12 عاما على التوالي في رعاية جائزة البغلي للابن البار لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المجتمع وعلى الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه جائزة البغلي للابن البار في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة بر الوالدين، وانتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وخير دليل على نجاحها.

شكراً لكل من كان وراء هذا الإنجاز، وطني الغالي، أسرتي الحبيبة، أصدقائي، أنا ممتن لكم جميعاً بلا حد أو حدود.

إن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من من الهيئة العامة للشباب والرياضة و إلى كل هؤلاء على ما قدموه خلال مشوارهم . الثقافي والرياضي والفني والعلمي والديني والتوعوي والتربوي والتطوعي والانساني وفي تلك الأمسية عادت ذكريات الزمن الجميل بين المكرمين، لأنها جمعت عدة أجيال.

كانت ليلة رمضانية رائعة لأنها كانت ذات دلالات ومعانٍ كبيرة. وهذا ما ترجمته وأكدته جودة الترتيب وكثافة الحضور وفي مقدمتهم مدير الهيئة العامة الشباب عبدالرحمن المطيري والشيخ دعيج الخليفة الصباح فكل الشكر لهم على رعايته مهرجان تستاهلون الاول والشكر موصول للجنود المجهولين الذين نظموا هذا الاحتفال الأكثر من رائع.

