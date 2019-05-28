وطن النهار

لابد من استشارة الطبيب المختص للحالة لأن لكل مرض علاج محدد وطرق تغذية مخصصة، وهل يمكن لحالته أن تصوم أم لا؟.. وبشكل عام يوجد نصائح لابد أن تكون متوافرة.

- تناول الطعام على وجبات متفرقة، وليس دفعة واحدة، وتوزيع الطعام على وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور وعلى فترات قريبة.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والإكثار من الأطعمة المحتوية على الألياف لعلاج الإمساك الذي قد ينتج عن الصيام.

- الإكثار من الخضروات في وجبتي الإفطار والسحور، لأهميتها لوجود الألياف التي تمنع الإصابة بعسر الهضم، ويفضل طهي الخضروات بطريقة صحيحة وقليلة في «التسبيك»، مثل البامية والفاصوليا والبازلاء.

- تناول الغذاء الغني بالبروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج، ويفضل أن يكون على هيئة بنية أو مفروم، ويفضل الاعتماد على الأسماك، واللحوم البيضاء، والبروتين النباتي، للقضاء على الضعف الجسماني الذي يصيب كبار السن.

- تناول الأغذية الغنية بفيتامين ب 12، لأهميته في الوقاية من التهاب الأعصاب الذي يصيب كبار السن بكثرة، وخاصة مرضى السكر ومنها السلمون، والبيض، وكبد الدجاج.

- شرب كمية من السوائل وخاصة الماء، لتفادي جفاف الكلى والحفاظ على سلامتها، والإكثار من شرب المشروبات والعصائر الطبيعية، والتي تكثر في شهر رمضان مثل التمر هندي، والعرقسوس، والخروب، والكركدية، والدوم لكن يتم بدون السكر أو تبديله بعسل النحل.

- تجنب المخللات، والأطعمة المملحة خاصة لمرضى الضغط المرتفع.

- تناول الطعام المطبوخ اللين لتسهيل مضغ الطعام، وتفادي عسر الهضم والامتصاص مثل الخضار السوتيه والبطاطس المهروسة مع الخضروات المبشورة خصوصًا لمرضى الأسنان.

- ينصح بتوفير الأكلات الغنية بالحديد بشكل يومي في الإفطار أو السحور، ومصادر الحديد المثيرة والمعروفة إذ يوجد في السبانخ، والفصوليا البيضاء، والجرجير، واللحوم الحمراء، والكبدة، والتونة.

تجنب تناول البقول في شهر رمضان، لتفادي الإصابة بالانتفاخ، وأمراض القولون.

