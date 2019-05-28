وطن النهار

تقل كمية الماء التى يشربها كبار السن فى رمضان، بسبب ضيق الوقت بين الإفطار والسحور، ولأن الإحساس بالعطش يقل مع التقدم فى السن، وأن شرب الماء من الأشياء الأساسية التى يحتاجها كبار السن بصفة خاصة لترطيب الجسم خاصة بعد صيام ساعات طويلة، نتعرف على كمية الماء التى يحتاجها كبار السن فى رمضان

إنه يجب على المسن ألا يشرب فقط عند شعوره بالعطش فى رمضان، لكن يجب أن يشرب على مدار الساعة، حتى وإن كان لا يشعر بالعطش لترطيب جسمه خاصة مع قدوم رمضان فى فصل الصيف.

وعن مقدار الماء الذى يجب أن يشربه المسن بعد الإفطار أوضحت الدكتورة سامية أن أى شخص يحتاج مقدار ماء يساوى (الوزن*30/1000) لتر، أى إذا كان الشخص وزنه 80 كيلو جراما مثلاً يحتاج إلى 80 *30/1000 وهو ما يساوى 2.4 لتر يومياً، لذا يمكنه تقسيم هذه الكمية من الماء على مدار الفترة بين الإفطار والسحور، حتى يعوض جسمه الجفاف الذى تعرض له أثناء الصيام. وأنه لا يفضل استبدال الماء بمشروبات أخرى، لكن يمكن ذلك حال استبدال جزء بسيط بمشروبات غير كثيرة السكر ومع الابتعاد عن شرب الكثير من القهوة والشاى لأنها تسحب الماء من الجسم كونها مدرة للبول.

