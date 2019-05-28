عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى تغيير النظام» في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط. وقال ترامب في طوكيو حيث يقوم بزيارة دولة «أعرف العديد من الأشخاص من إيران إنهم أشخاص رائعون (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها». وأضاف «نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية» وتابع «لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق».وكرر الرئيس الأميركي امس انتقاداته لـ«الاتفاق الإيراني الفظيع» لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «أعتقد أننا سنبرم اتفاقا» مع طهران. وقبل ساعات قليلة، قال ترامب «أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً» وأضاف «سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران... لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث» وأكد ترامب أن إيران كانت تقف قبل رئاسته وراء الكثير من حوادث عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى وصف الرئيس الأميركي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأنه رجل «ذكي جداً» ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية. وقال إن كيم «يعرف أنه بالنووي وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة إنه رجل ذكي جدا، يدرك ذلك جيدا» مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها «إمكانات اقتصادية هائلة». ورفض مرة أخرى عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الحالي واعتبرها مستشار الأمن القومي جون بولتون أنها تمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.وقال ترامب إن مسؤولين في الإدارة الأميركية «يرون أن (الصواريخ) كان من الممكن أن تشكل انتهاكا أرى ذلك أن رجلاً ربما يريد جذب الانتباه». وكرر آبي رغبته لقاء كيم شخصياً خصوصاً لإثارة قضية المواطنين اليابانيين المخطوفين لدى بيونغ يانغ وقال إن ترامب يدعم مساعيه لإجراء محادثات مباشرة. الى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ترحب بالحوار مع «أي من دول الخليج»، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عن اقتراح إيران توقيع معاهدة «عدم اعتداء» مع دول الخليج.

وقال عراقجي إن إيران ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج «لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة» مؤكدا في الوقت نفسه رفض طهران أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» امس. ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، حيث التقى وزير خارجيتها يوسف بن علوي الأحد، وذلك في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا الكويت وقطر، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال، في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى بغداد، الأحد إن إيران تريد «أفضل العلاقات مع دول الخليج، وترحب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر» مؤكدا أن إيران تعرض على دول الخليج توقيع معاهدة «عدم اعتداء».

