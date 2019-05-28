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أوكلاهوما- الوكالات: دمرت رياح اعصارية عاتية ضربت أوكلاهوما وكانساس وميسوري المنازل والفنادق والمستشفيات والطرق. فيما تعرضت بلدة إل-رينو الى دمار شبه كامل حيث قتل إعصار مدمر شخصين وهدمت المنازل والفنادق والمستشفيات والمدارسو تحولت السيارات إلى كومة من الخردة المعدنية وتلفت الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة، وسقطت على الأرض.

وتم إجلاء معظم سكان المناطق الساحلية، لكن ليس لديهم مكان يعودون إليه. فلم يبقى من المدينة إلا الدمار والحطام.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإنقاذ، والتي تحدد عدد المفقودين والجرحى. ويتم تقديم المساعدة النفسية لأولئك الذين يحتمون في الأقبية والملاجئ الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها مدينة إل-رينو من إعصار ففي عام 2013، تم تسجيل أكبر إعصار في تاريخ الارصاد الجوية في هذه المدينة. واجتاح الإعصار أيضا ولاية ميسوري. وتوفي ثلاثة من السكان المحليين في مدينة جيفرسون، ويوجد مئات الضحايا.

يشير خبراء الارصاد الجوية والمتخصصون الذين يراقبون الأعاصير إلى أن أقوى الأعاصير تضرب الولايات الأميركية المركزية للعام الرابع على التوالي.

وهذا الإعصار هو الأحدث في موجة من الطقس السيئ المتوقع أن تستمر بعد اجتياحها ولايات السهول الوسطى الأسبوع الماضي بأعاصير مدمرة ورياح عاتية وعواصف رعدية ممطرة وفيضانات واسعة النطاق.

وقال مات وايت رئيس بلدية مدينة إل رينو إنه بالإضافة إلى قتل شخصين خلف الإعصار 29 جريحا تراوحت إصابتهم بين خفيفة وخطيرة كما شرد مئات آخرين. وقال وايت للصحافيين إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لنا ولكننا سنتجاوزه. تأثر عدة مئات بهذا. الناس فقدو كل شيء تماما.

