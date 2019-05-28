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القدس- الوكالات: دعي الكنيست الإسرائيلي الى جلسة عامة للتصويت بالقراءة الأولى على حل نفسه، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية.ويعني هذا أن إسرائيل في طريقها إلى إجراء انتخابات جديدة، ما لم يطرأ أي تغيير في اللحظة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية المعارضة اجتماعا قبل الجلسة لوضع استراتيجية موحدة تجاه هذه المسألة، وليس من المؤكد أن تؤيد مشروع هذا القانون. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» رفض حلا وسطا تقدم به حزب يميني بشأن قانون التجنيد، ودعمه حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأوضح ليبرمان أنه لا يخشى خوض الانتخابات مجددا، بل سيصوت لصالح حل الكنيست. وكشف أنه ينوي خوض هذه الانتخابات بالشراكة مع وزيرة العدل اييليت شاكيد، التي لم تتمكن في الانتخابات الأخيرة من دخول الكنيست. وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» على خلفية احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة أنه لو أجريت هذه الانتخابات لتعززت قوة اليمين لتبلغ ثمانية وستين مقعدا أي أكثر بأربعة مقاعد عن تلك التي حصل عليها في الانتخابات التي جرت في أبريل.

ويتهم ليبرمان حزب نتانياهو بخرق اتفاق بينهما «ينص على القضاء على حركة حماس وعلى إخلاء الخان الأحمر»، ويقول إن «هاتين المسألتين، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمله على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي».

وكان نتانياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها «أصبحت شبه مستحيلة، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض».وطلب نتانياهو مهلة إضافية من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المهلة يوم غد الأربعاء.

