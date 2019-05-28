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الخرطوم- أبوظبي- الوكالات: لوَّح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ «الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان». ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عنه القول «التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من

الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان».وقال في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية «عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم».ولفت إلى أن «المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات الأمر الذي أدي لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد».

في المقابل أكد تجمع المهنيين السودانيين المكون الرئيس في قوى «الحرية والتغيير»، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر، فجر امس أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة. وأوضح شرط استئناف التفاوض قائلا «في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض». كما أكد أنه في ما يتعلق بالمجلس السيادي، فما زال موقف قوى الحرية والتغيير ثابتاً، ألا وهو «المطالبة بمجلس سيادي مدني مع أغلبية خمسين في المئة زائد واحد».

في غضون ذلك اختتم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة إلى الإمارات أجرى خلالها محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان أطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع في السودان وجهود المجلس والقوى السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلى ديموقراطية مستدامة.

