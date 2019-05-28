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عربيات ودوليات

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قطر تلقت دعوة رسمية لحضور قمتي مكة


أعلنت قطر أنها تلقت دعوة من السعودية لحضور قمتين عربيتين طارئتين في مدينة مكة المكرمة. ودعت السعودية لقمتين طارئتين عربية وخليجية، سوف تعقدان الخميس لمناقشة الهجمات التي استهدفت بطائرات دون طيار منشآت نفطية سعودية، وكذلك الهجمات التي استهدفت أربع سفن، قبالة ساحل الإمارات، في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن الأمير، تميم بن حمد، تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمتين الطارئتين. وأشار البيان إلى أن خطاب الدعوة سُلم لقطر، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.


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